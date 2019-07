Islámský stát vyzývá k novým násilnostem v Tunisku

Teroristická organizace Islámský stát (IS) zveřejnila video, ve kterém vyzývá k novým násilnostem v Tunisku. Pravost nahrávky, pod kterou je podepsána "mediální kancelář IS v Tunisku" a která budí zdání, že byla natočena přímo v této severoafrické zemi, se podle agentury AFP zatím nepodařilo ověřit. Metropolí Tuniska před téměř třemi týdny otřásly dva útoky sebevražedných atentátníků, kteří se hlásili k IS. Při útocích zemřeli dva lidé a sedm dalších bylo zraněno.

Video se objevilo na účtu IS na internetové komunikační platformě Telegram. Vystupují v něm zahalení a ozbrojení muži, kteří přísahají věrnost abú Bakrovi Bagdádímu. To je vůdce IS, jehož označují za "velitele věřících".

"Vašim vojáků a synům na území Kajruvánu se daří dobře," vzkazuje ve videu jeden z mužů Bagdádímu. Chudý region Kajruván v centrální části Tuniska je považován za baštu islamistů v této zemi. Další muž na videu pak vyzývá k "zasévání teroru" v Tunisku.

Tunisku se na rozdíl od řady jiných států, kde se v roce 2011 v rámci takzvaného arabského jara konaly velké protivládní protesty, podařilo přejít k demokracii bez větších násilností. Od té doby však země podle AFP zaznamenala rozmach džihádistického hnutí. Při útocích islamistů tam za poslední roky zahynuly desítky policistů i civilistů, mezi nimi i několik zahraničních turistů.

Ačkoliv se bezpečnostní situace v Tunisku postupně zlepšuje, stále tam od útoků z listopadu 2015 platí výjimečný stav, který prezident pravidelně obnovuje.

V zemi panuje zjitřená politická atmosféra kvůli blížícím se parlamentním a prezidentským volbám, plánovaným na říjen a listopad, a také kvůli zdravotnímu stavu dvaadevadesátiletého prezidenta Kaída Sibsího. Ten byl v den posledních útoků IS ve vážném zdravotním stavu hospitalizován, po několika dnech ho však lékaři propustili. Sibsí tak ve funkci zůstává.

Sibsího smrt by mohla zemi uvrhnout do politické nejistoty, poznamenala AFP. Tunisko stále nemá ústavní soud, který by měl v případě předčasného uvolnění prezidentského postu hrát zásadní roli. Hrozilo by tedy ústavní vakuum.