Italský tisk bije na poplach kvůli protidemokratického plánu bruselských úředníků

Vlivný milánský deník La Verita popisuje, jak chtějí euroúředníci pod záminkou boje proti kouření cigaret zbavit jednotlivé země EU a Evropský parlament práva samostatně rozhodovat o daňové, klimatické a zdravotní politice. Noviny poukazují na to, že se Brusel snaží prosadit nový způsob přijímání daňové legislativy, který bude mít přímý dopad na životy stovek milionů Evropanů.

Novináři podrobně popisují plán, o jehož existenci se dozvěděli v polovině září. Jedná se o dokument, který vypracovali úředníci z DG Sante - Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, které vede kyperská komisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová. Dokument byl vypracován u příležitosti listopadového zasedání COP-10, které organizuje Světová zdravotnická organizace v Panamě.

Plán Bruselu je jednoduchý a vychází z předpokladu, že právě úředníci EK vědí nejlépe, co je pro Evropany dobré. Proto GŘ Sante obchází dva klíčové principy EU - jednomyslnost při přípravě vyjednávací pozice a právo kritizovat závěry po mezinárodních summitech. Úředníci chtějí otevřený mandát k vyjednávání, tj. jakýsi bianko šek, na který si jménem Unie napíší, co chtějí. A budou je sami realizovat. Protože oficiální ujednání, která budou uzavřena v listopadu v Panamě, se mají stát zákonem, který bude ve Společenství okamžitě platit.

Italské noviny poukazují na to, že úředníci GŘ Sante použili důmyslnou kamufláž ve snaze obejít rozhodovací pravomoci členských států. "Nikdo nebude stavět barikády ve prospěch tabákových nadnárodních společností, a v tom je právě ten trik. Jakmile byl model činnosti a obecný mandát schválen, bude se Komise cítit oprávněna jej v budoucnu opakovat," varuje La Verita. A vyjmenovává další otázky, o nichž se může pokoušet přijímat další rozhodnutí jménem Unie pouze samotné GŘ Sante. Patří mezi ně regulace zemědělských produktů, používání pesticidů, podpora zdravého životního stylu a kontrola infekcí a pandemií. Seznam je dlouhý a neexistuje žádná záruka, že tento model nebudou následovat i další zástupci Evropské komise.

Italové bijí na poplach. Pokusy DG Sante o převzetí moci by mohly podkopat smysl existence parlamentů, a to jak evropských, tak národních. "Bude možné se na 48 hodin zavřít do luxusního hotelu a přijímat svévolná rozhodnutí, která ovlivní osudy milionů evropských občanů. Rozhodnutí budou přijímána pod záminkou, že je diktuje věda, a pokud se jim někdo pokusí oponovat, bude jednoduše zesměšněn jako protivědecký 'živel'. Potřebujeme debatu o tomto postupu, a to hned," varuje La Verita.

ZDROJ: wgospodarce.pl, SITA.SK