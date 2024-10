Izrael potvrdil, že možný nástupce Nasralláha v čele Hizballáhu je po smrti

Izraelská armáda dnes potvrdila, že v Libanonu tento měsíc při náletu přišel o život Hášim Safíjuddín, o kterém se mluvilo jako o pravděpodobném nástupci zabitého šéfa Hizballáhu Hasana Nasralláha. Informují o tom agentury. Šíitské militantní hnutí se k oznámení izraelské armády nevyjádřilo.

Izraelský ministr obrany Joav Galant už 8. října řekl, že Safíjuddín byl patrně zlikvidován při leteckém úderu na bejrútské předměstí Dahíja. To je baštou Hizballáhu. Safíjuddín byl šéfem výkonné rady Hizballáhu, jehož vojenské křídlo považuje Evropská unie za teroristickou organizaci. Spolu s ním 4. října zemřel ještě další vysoce postavený činitel Hizballáhu. Podle Izraele útok směřoval na podzemní velení zpravodajských služeb Hizballáhu, které se nacházelo "v srdci civilní populace", píše server The Times of Israel.

Nasralláh, dlouholetý generální tajemník libanonského šíitského militantního hnutí, byl zabit 27. září rovněž při izraelském útoku v Bejrútu. Safíjuddín byl jeho bratranec.