Izraelská média: Do Gazy by se mohla už za pár dnů dostat pomoc přes moře

Do Pásma Gazy by se už od neděle mohl otevřít námořní koridor pro humanitární pomoc, která by se tam dopravovala loděmi z Kypru. Informoval o tom dnes deník Haarec. Na dodávky pomoci přes moře tlačí kvůli zhoršující se humanitární krizi v Gaze v posledních dnech mimo jiné Spojené státy či Evropská komise, jejíž předsedkyně Ursula von der Leyenová má tento týden kvůli tomu dorazit na Kypr.

Podle izraelských médií by se pomoc po moři mohla dostat do Gazy už v neděli či v pondělí, kdy začíná muslimský svatý měsíc ramadán. Pomoc financovanou Spojenými arabskými emiráty (SAE) mají doručit lodě na Kypr a po kontrole izraelskými úřady by ji podle Haarecu distribuovala nevládní organizace World Central Kitchen (WCK), registrovaná v USA, která se zabývá poskytováním jídla v místech přírodních katastrof.

O námořním koridoru do Gazy se hovoří od konce loňského roku. Spojené státy nyní zesílily tlak na Izrael k realizaci tohoto plánu poté, co minulý týden zemřela víc než stovka Palestinců u města Gaza ve snaze získat jídlo z humanitárního konvoje. Podle izraelské armády byla většina obětí ušlapána v tlačenici, podle palestinských zdrojů a svědků incidentu na dav také stříleli izraelští vojáci, kteří konvoj doprovázeli.

Pomoc přes moře se dosud do Gazy nepodařilo dostat, ačkoliv otevření námořního koridoru z Kypru navrhla vláda řecké části tohoto ostrova už koncem října, tedy tři týdny po vypuknutí války Izraele s palestinským hnutím Hamás. S návrhem koridoru už tehdy souhlasilo několik evropských a arabských zemí, koncem prosince i izraelská vláda uvedla, že s jeho otevřením "v zásadě souhlasí".

Humanitární pomoc do Pásma Gazy, která byla už od října nedostačující, se výrazně snížila minulý měsíc. Její distribuci ztěžují násilnosti hladových Palestinců a podle nevládních organizací jí brání i Izrael. V úterý například organizace Světový potravinový program (WFP) uvedla, že se pokusila na sever Pásma Gazy doručit 14 kamionů s humanitární pomocí, ale izraelští vojáci je tam nepustili. Po třech hodinách čekání u kontrolního stanoviště se konvoj obrátil a následně ho vyraboval dav zoufalých Palestinců, uvedla WFP.

Televize CNN minulý měsíc také informovala, že 5. února na konvoj s humanitární pomocí v centrální části Pásma Gazy izraelská armáda střílela, ačkoliv měl izraelské povolení.

Pomoc do Gazy se od října dostává z Egypta přes Rafáh a od prosince také z Izraele přes přechod Kerem Šalom. Veškeré dodávky podléhají izraelské kontrole. Humanitární organizace i úřady OSN už několik týdnů upozorňují, že humanitární krize hrozí přerůst v hladomor. V posledních dnech se objevuje stále více zpráv o úmrtí dětí v Pásmu Gazy kvůli dehydrataci a podvýživě.

Spojené státy spolu s Francií, Egyptem a Jordánskem v úterý na sever Pásma Gazy shodily z letadel další zásilku potravin, v níž bylo asi 36.800 jídel. Ačkoliv se takových shozů z letadel v posledních týdnech uskutečnily více než dvě desítky, stále jde jen o "kapku v moři" pomoci, kterou tamní civilisté potřebují.