Izraelský premiér kritizoval reakci EU na chování Íránu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes kritizoval reakci Evropské unie na kroky Íránu, který se rozhodl nedodržovat některé ze svých závazků vyplývajících z jaderné dohody, kterou Teherán uzavřel se světovými mocnostmi. Ministři zahraničí zemí EU se v Bruselu shodli, že nejde o "významné nedodržení smlouvy" a že všechny kroky Teheránu lze ještě zvrátit. Netanjahu reakci EU přirovnal k selhání diplomacie při jednání s nacistickým Německem před druhou světovou válkou, uvedla agentura Reuters.

"Připomíná mi to evropskou politiku ústupků ze 30. let," uvedl izraelský premiér ve svém prohlášení. "Tehdy tu také byli ti, kteří strkali hlavu do písku a neviděli blížící se nebezpečí," dodal. Izrael považuje Írán kvůli jeho jadernému programu a častým výhrůžkám za svého nejnebezpečnějšího nepřítele.

"Zdá se, že v Evropě jsou lidé, kteří se neprobudí, dokud íránské jaderné rakety nepřistanou na evropské půdě. Ale poté už bude příliš pozdě, samozřejmě," nechal se slyšet Netanjahu.

Izraelský premiér kritizuje Írán dlouhodobě a tvrdí, že Teherán se snaží vyrobit jaderné zbraně. Írán trvá na tom, že jeho jaderný program není vojensky zaměřen a že o jaderné zbraně neusiluje.

Loni v dubnu Netanjahu v projevu zveřejnil archivní materiály, které podle něj svědčí o tom, že Írán má tajný jaderný program. Stalo se to krátce před tím, než USA odstoupily od jaderné dohody s Teheránem a uvalily na Írán sankce. Íránci v reakci na to letos v květnu oznámili, že některé závazky vyplývající z dohody přestanou plnit.