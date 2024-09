Je potřeba vyhnout se další vojenské intervenci v Libanonu, míní Borrell

Je potřeba vyhnout se další vojenské intervenci v Libanonu, protože by dramaticky zhoršila situaci v této blízkovýchodní zemi, je přesvědčen šéf diplomacie EU Josep Borrell. Řekl to dnes v Mexiku po videokonferenci s unijními ministry zahraničí.

Borrell svoláním jednání reagoval na vystupňování izraelských útoků na Libanon v posledním týdnu. Údery si vyžádaly přes 1000 životů, včetně života dlouholetého šéfa militantního hnutí Hizballáh Hasana Nasralláha. Další tisíce lidí utrpěly zranění a v zemi s 5,6 milionu obyvatel je teď podle Borrella přes milion lidí, kteří museli opustit své domovy.

"Jakákoliv další vojenská intervence by situaci dramaticky zhoršila a je třeba se jí vyhnout," prohlásil Borrell zřejmě i v reakci na slova izraelského ministra obrany Joava Galanta, který dnes naznačil, že se izraelská armáda v sousední zemi chystá zahájit i pozemní operaci.

Borrell také připomněl útoky Hizballáhu, který je podporován Íránem, na Izrael a fakt, že vedly k tomu, že řada Izraelců na severu země musela opustit své domovy. I když se podle něj Izrael, který má právo na obranu, zaměřuje na lídry Hizballáhu, není možné pominout vysoký počet civilních obětí a platnost mezinárodního humanitárního práva.

Šéf unijní diplomacie by uvítal co nejrychlejší uzavření příměří. Vyzval také k mimořádnému zasedání Rady Bezpečnosti OSN, která by se situací zabývala.