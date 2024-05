Jednu z Pulitzerových cen získal i uvězněný ruský opoziční politik

Ruský opoziční politik Vladimir Kara-Murza, který si momentálně v trestanecké kolonii s maximální ostrahou odpykává pětadvacetiletý trest za kritiku ruské války proti Ukrajině, získal jednu z prestižních Pulitzerových cen za své komentáře psané za mřížemi pro list The Washington Post. Oznámila to média s odvoláním na organizátory udělování cen. Cena byla udělena "za vášnivé komentáře napsané s velkým osobním rizikem z vězeňské cely", uvedli.

Sám Kara-Murza se k udělení ceny nemohl vyjádřit vzhledem k uvěznění v trestanecké kolonii v Omsku na Sibiři. Jeho manželka Jevgenija, žijící s dětmi v americkém exilu, poděkovala redakci The Washington Post za to, že hlas jejího muže je slyšet, není zapomenut a zapomenuta není ani jeho vize demokratického Ruska. Připomněla, že její manžel strávil celé měsíce za trest na samotce, uvedla agentura AP. Ruské velvyslanectví ve Washingtonu na žádost o vyjádření dosud neodpovědělo.

Brzy po rozpoutání války proti Ukrajině 24. února 2022 Rusko tvrdě zasáhlo proti veškeré kritice toho, co oficiálně nazývá "speciální vojenskou operací", a právě Kara-Murzu postihl dosud nejpřísnější trest: loni v dubnu - po ročním věznění ve vazbě - - jej odsoudili k 25 letům za mřížemi na základě obvinění z vlastizrady a šíření "lživých zpráv" o ruské armádě; za "lživé" ruské úřady pokládají veškeré zprávy, které neodpovídají oficiální verzi Moskvy. Odsouzený vinu odmítl a soud přirovnal k procesům vedeným za sovětského diktátora Josifa Stalina. Ochránci lidských práv považují Kara-Murzu za politického vězně a mají za to, že důvodem se stala právě jeho kritika ruské invaze do sousední země.

Dvaačtyřicetiletý Kara-Murza má podle podle médií nalomené zdraví zejména kvůli dvěma otravám z roku 2015 a 2017. Investigativní projekt Bellingcat dříve uvedl, že politika se dvakrát pokusili otrávit agenti ruské tajné služby FSB, nástupkyně sovětské tajné policie KGB.

Pulitzerovy ceny udílí Kolumbijská univerzita v New Yorku a jsou považovány za nejprestižnější americké novinářské ocenění. Jsou pojmenovány po vydavateli novin Josephu Pulitzerovi, který zemřel v roce 1911. Ceny se udělují od roku 1917. Porota vyhlašuje vítěze v 15 novinářských kategoriích. Kromě toho mají Pulitzerovy ceny i kategorie určené tvůrcům v oblasti literatury a hudby.