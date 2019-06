Kiska: EU potřebuje větší integraci, pokud má být významná

Pokud má být EU významným hráčem ve světové politice, nemohou se její členské země vyhýbat větší integraci a upřednostňovat národní zájmy. V úvodním projevu na mezinárodní konferenci Globsec to dnes řekl slovenský prezident Andrej Kiska.

"Pokud chceme naplnit naše ambice, musíme se více integrovat. Řešením by měla být cesta do Bruselu, a nikoliv cesta zpět k národním státům s jejich zájmy. Potřebujeme být proevropští, a to nejen v našich projevech a v Bruselu. Potřebujeme silnou zahraniční politiku," řekl Kiska.

Kiska, který po skončení mandátu v úřadu prezidenta v polovině června chce pokračovat ve stranické politice, se rovněž vyslovil pro ochranu svobody medií a občanské společnosti. "Naše Evropská unie není jen ekonomickým projektem, je to unie hodnot a demokratických principů," uvedl. Projekt EU nepokládá za problém, ale za způsob řešení problémů.

EU podle Kisky potřebuje vystupovat jedním hlasem, a nikoliv jako 28 odlišných států. Jednotný postoj nevidí v názorech na situaci na Blízkém východě či k projektu rozšíření plynovodu Nord Stream, který umožní Rusku obejít Ukrajinu při dodávkách zemního plynu do západní Evropy.

"Nikdy nebudeme silní, pokud upřednostníme národní zájmy před evropským zájmem. V takovém případě jiní přebírají vedení, zatímco my se dohadujeme. V Sýrii, Iráku, Venezuele hráči jako Rusko, Írán nebo Turecko mají mnohem silnější hlas než našich 28 zemí," uvedl Kiska.

Slovenský prezident také řekl, že věří v transatlantický svazek. "Považuji kolektivní obranu NATO za nejlepší bezpečnostní záruky, které jsme měli," uvedl Kiska. Vyjádřil přesvědčení, že pokud Evropa bude investovat do svých vojenských složek, posílí evropský pilíř NATO.

Kiska, který v projevu zmínil i budování komunikačních sítí páté generace, řekl, že citlivá infrastruktura by měla zůstat v evropském vlastnictví.