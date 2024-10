KLDR potvrdila, že otestovala nový typ mezikontinentální balistické střely

Severní Korea dnes ráno otestovala nový typ mezikontinentální balistické střely, která rekordní dobou letu překonala všechny předchozí raketové testy KLDR. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním severokorejskou státní agenturu KCNA, která tak potvrdila předchozí zprávy jihokorejských a japonských úřadů.

Střela, vyslaná pod ostrým úhlem směrem na východ, podle Tokia nezpůsobila žádné škody a dopadla po bezmála půldruhé hodině do Japonského moře. Stalo se tak necelý den poté, co Soul oznámil, že KLDR patrně připravuje test mezikontinentální střely schopné zasáhnout území Spojených států. Bílý dům a americká armáda test odsoudily.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un podle agentury KCNA přímo v místě odpalu řekl, že nebezpečné kroky nepřátel KLDR jen umocňují potřebu posilovat jaderné síly země. Prohlásil také, že Severní Korea nikdy nezmění svůj postoj, pokud jde o navyšování jejího jaderného arzenálu.

Raketa byla vyslána v 7:10 tamního času (ve středu ve 23:10 SEČ) pod velmi ostrým úhlem směrem vzhůru z oblasti poblíž hlavního města Pchjongjangu, oznámila nejprve jihokorejská armáda. "Předpokládá se, že jde o severokorejskou balistickou střelu dlouhého doletu odpálenou pod vysokým úhlem," uvedl v prohlášení jihokorejský sbor náčelníků štábů. Japonská vláda později oznámila, že raketa dopadla do moře v 8:37 (0:37 SEČ).

Tokio ještě předtím uvedlo, že očekává dopad střely mimo japonskou výlučnou ekonomickou zónu, zhruba 300 kilometrů západně od japonského ostrova Okuširi, což je blíže k pobřeží Ruské federace.

Japonský ministr obrany Gen Nakatani severokorejský test důrazně odsoudil, když podle něj ohrozil nejen Japonsko, ale celé mezinárodní společenství. Střela vystoupala do výšky přes 7000 kilometrů, zatímco na Zemi překonala vzdálenost asi jen 1000 kilometrů, uvedl. Dodal, že doba letu byla vůbec nejdelší ze všech raketových testů KLDR, a mohlo by tak jít o nový typ střely. Jeho resort později potvrdil, že se jednalo o mezikontinentální typ balistické střely.

Také Spojené státy označily testovanou zbraň za mezikontinentální balistickou raketu a test odsoudily s tím, že je porušením rezoluce Rady bezpečnosti OSN a může "zbytečně" vést k eskalaci napětí. Nejnovější test v dnešním prohlášení odsoudilo také tichomořské velení americké armády a Severní Koreu vyzvalo, aby se zdržela dalších "nezákonných a destabilizujících činů".

Jihokorejská vojenská rozvědka ve středu uvedla, že Severní Korea se podle jejích informací chystá provést test mezikontinentální balistické střely schopné dosáhnout pevninské části Spojených států. Podle zprávy rozvědky však byly v oblasti teprve rozmístěny mobilní odpalovací systémy, ale raketa na ně ještě nabyla naložena a test měl být podle ní proveden až v listopadu, zřejmě v době amerických prezidentských voleb.

KLDR provedla už v minulosti řadu testů balistických střel se strmou trajektorií, tak aby střely dopadly v mnohem kratší vzdálenosti oproti jejich běžně zamýšlenému doletu, a to jak z bezpečnostních důvodů, tak proto, aby se vyhnula politickým důsledkům vyslání rakety daleko do Tichého oceánu, připomněla agentura Reuters. Obecně se však má za to, že pro úspěšný vývoj těchto střel je třeba testovat odpaly s přímější, standardní trajektorií, které prověří, zda je bojová hlavice schopna návratu do atmosféry a zároveň udržení směru k zamýšlenému cíli.

Balistickou střelu KLDR naposledy otestovala 18. září, mezikontinentální balistickou raketu pak loni v prosinci, tehdy šlo zřejmě o střelu Hwasong-18 na tuhé palivo.

Rozvojem a testováním vojenských raket KLDR porušuje rezoluce OSN. Rada bezpečnosti OSN se však nedokáže shodnout na tvrdším postupu proti Severní Koreji kvůli postoji Ruska a Číny. Obě tyto země mají jako stálí členové Rady bezpečnosti právo veta.

Severní Korea za poslední dva roky výrazně navýšila počet raketových testů a prohloubila také vojenskou spolupráci s Ruskem. V poslední době vyslala do Ruska, které už třetím rokem vede válku proti Ukrajině, až 11.000 vojáků, z nichž asi 3000 se už zřejmě přesunulo k frontovým liniím. Jihokorejský ministr obrany Kim Jong-hjo ve středu po setkání se svým americkým protějškem Lloydem Austinem ve Washingtonu řekl, že Rusko by Severní Koreji výměnou za její vojáky vyslané na Ukrajinu mohlo pomoci s vývojem technologií pro taktické jaderné zbraně.