Konec spekulacím? Tělo proslulého gangstera bude exhumováno

Tělo proslulého bankovního lupiče a gangstera třicátých let Johna Dillingera bude exhumováno. Úspěšně o to zažádal Dillingerův synovec Michael C. Thompson. Jaký k tomu má důvod, však povolení, které udělilo ministerstvo zdravotnictví v Indianě, neuvádí. Historici se domnívají, že exhumace by mohla potvrdit, anebo vyvrátit konspirační teorie o tom, že v hrobě se nenachází Dillingerovo tělo.Zprávu přinesl server The Guardian.



Více než 85 let potom, co byl zastřelen agenty FBI, bude 16. září Dillingerův hrob na hřbitově Crown Hill v Indianapolis znovu otevřen a jeho tělo exhumováno. Thompson dostal povolení začátkem července, ačkoliv své přání nijak neodůvodnil. Vykopat ostatky známého gangstera ale nebude úplně jednoduché, neboť je hrob zalitý několika vrstvami betonu.

"Myslím, že to budou mít těžké se tam dostat," řekla historička Susan Suttonová. "Největším strachem pro pozůstalé bylo, že by hrob mohl někdo vykopat a ostatky znesvětit nebo ukrást. Dillingerovým dokonce byly nabídnuty peníze za to, že tělo propůjčí na různé výstavy, proto se toho (vyloupení hrobu) obávali," napsala Sutonová v roce 2013 ve své knize Crown Hill: History, Spirit and Sanctuary.

Ověření ostatků by nicméně podle ní mohlo poskytnout konečnou odpověď konspiračním teoriím. Ty tvrdí, že skutečně tělo Dillingera se nenachází na hřbitově Crown Hill. Další verze příběhu pak pracují s tím, že rodina přelstila FBI, která nakonec zastřelila jen Dillingerova dvojníka.

Populární gangster

Dillinger, který se v Indianapolis narodil, byl během Velké hospodářské krize veřejností považován za jakéhosi hrdinu. I přesto, že vyloupil řadu bank, tak proslul svou vlídností vůči rukojmím, se kterými si potřásal rukou. "Někteří lidé ho považovali za velice slušného člověka, i když kradl. Je to podivná kombinace," potvrzuje Suttonová.

U některých Američanů pak za vykrádání bank jakožto symbolu finanční krize, kvůli kterému přišlo mnoho lidí o své domovy a farmy, sklidil spíše pochvalu. Podle FBI měl ale jeho gang ve třicátých letech kromě řady vyloupených bank na svědomí také deset lidských životů, ačkoliv sám Dillinger nikdy nebyl z žádné vraždy usvědčen.

Jeho osud se naplnil v červenci 1934, kdy ho zastřelili agenti FBI před kinem v Chicagu. Těm dala echo žena jemu blízká, která později dostala v médiích přezdívku Lady in Red (Dáma v červeném). Dillinger byl od března téhož roku na útěku z vězení. Dokonce podstoupil plastickou operaci obličeje, aby ho policisté nepoznali a údajně se snažil kyselinou zbavit svých otisků prstů.