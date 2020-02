Kontroverzní exšéf protiimigrační FPÖ chce být starostou Vídně

Bývalý rakouský vicekancléř a exšéf protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinz-Christian Strache oznámil, že bude jako volební lídr nové politické formace kandidovat na starostu Vídně. Informovala o tom agentura APA. FPÖ Stracheho loni v prosinci vyloučila ze svých řad kvůli podezření ze zpronevěry stranických peněz, už předtím jeho skandál kolem videa z Ibizy vedl k rozpadu vládní koalice.

Padesátiletý politik hned po svém vyloučení z FPÖ oznámil svůj plán připojit se k hnutí Die Allianz für Österreich (Aliance pro Rakousko; DAÖ), kterou založili vídeňští zastupitelé Karl Baron, Klaus Handler a Dietrich Kops. Potvrdil, že bude jeho volební lídrem v podzimních regionálních vídeňských volbách.

Podle agentury DPA je možné, že Strache bude alespoň částečně slavit politický comeback, protože podle politologů není vyloučeno, že se do vídeňského zastupitelstva dostane. Je však zároveň nanejvýš nepravděpodobné, že by mohl proniknout do funkce starosty rakouské metropole, kterou nyní zastává sociální demokrat Michael Ludwig.