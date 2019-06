Méně jezdit autem či létat: Němci chtějí zlepšit klima

Většina Němců by se byla v boji za lepší klima ochotna vzdát letů na kratší vzdálenosti či jízdy autem v centrech měst. Pokud by to pomohlo zpomalit oteplování planety, jedla by i výrazně méně masa. Vyplývá to alespoň z průzkumu agentury YouGov, o kterém informovala agentura DPA. Zároveň upozornila, že lidé v průzkumech často odpovídají podle toho, jaký je "společenský požadavek", protože chtějí před druhými i sami před sebou určitým způsobem vypadat. Zda by se podle svých odpovědí Němci skutečně řídili, tak není podle DPA jasné.

Cest letadlem na krátké vzdálenosti jsou podle průzkumu ochotny se vzdát téměř tři čtvrtiny dospělých Němců (74 procent), více než polovina (56 procent) by byla připravena nechat na cestě do centra města své auto doma a vydat se raději hromadnou dopravou. V zemi, která je ve světě známa mimo jiné nepřeberným množstvím různých salámů a klobás, by v zájmu ochrany klimatu podle průzkumu spotřebu masa "výrazně" omezily téměř dvě třetiny dospělých (63 procent). Loni dosáhla roční spotřeba masa v Německu 60,1 kilogramu na osobu.

Jakmile ale začne jít o peníze, končí pro mnoho Němců zábava, komentovala agentura DPA další výsledky průzkumu. Polovina dotázaných by ještě považovala za přijatelné, kdyby byly výrazně dražší letenky, u čerpací stanice by ale byla ochotna si připlatit více jen zhruba čtvrtina dotázaných (27 procent). Největší problém by Němci měli podle průzkumu YouGov s tím, kdyby se v rámci boje proti změnám klimatu zdražovala elektřina. Výrazně více by bylo ochotno za ekologický proud zaplatit jen 20 procent respondentů.

Téma ochrany klimatu se v Německu stalo opět aktuálním po nedávných volbách do Evropského parlamentu, ve kterých výrazně posílili Zelení. V průzkumech volebních preferencí se v posledních dnech ekologická strana dokonce několikrát stala nejsilnějším politickým uskupením.

Ve snaze zbrzdit tento trend strany vládní koalice - konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) - oznámily, že na podzim přijmou rozhodnutí, která by měla posílit boj proti klimatickým změnám. Očekává se, že opatření zdraží emise oxidu uhličitého jako jednoho z hlavních skleníkových plynů. Dražší by mohl být například benzin či topné oleje.

"Bylo by nečestné říci, že opatření k ochraně klimatu nikdo nepocítí," řekla v neděli bulvárnímu listu Bild předsedkyně vládní CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová. Zároveň vyzvala, aby zatížení obyvatel bylo "sociálně vyvážené" a opatření hospodářsky smysluplná.