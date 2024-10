Mezi devíti oběťmi povodní v Polsku je patrně česká občanka, řekl Tusk

Mezi devíti oběťmi zářijových povodní v Polsku je patrně také česká občanka, uvedl po dnešním zasedání vlády polský premiér Donald Tusk. Podle něj nejspíše zahynula ještě na české straně, informovala polská média. Informaci od polských kolegů již obdrželi také policisté v Olomouckém kraji, kde po záplavách zůstali pohřešováni tři lidé.

"Od polských kolegů jsme dostali informaci o nálezu těla. V tuto chvíli prověřujeme, zda by se nemohlo jednat o jednu z pohřešovaných osob, po kterých pátráme od zářijových povodní na Jesenicku," řekla dnes ČTK policejní mluvčí Miluše Zajícová. V Olomouckém kraji mají záplavy dosud jednu potvrzenou oběť, jde o pohřešovanou seniorku z Kobylé nad Vidnavkou. Další tři lidé zmizeli poté, co jejich osobní auto v sobotu 14. září smetl rozbouřený Staříč v Lipové-lázni. Staříč se vlévá do Bělé a to poté teče územím Polska.

Bilanci devíti obětí ničivých záplav, které zasáhly oblasti na jihozápadě Polska u hranic s Českem, oznámila polská policie již koncem září. Nesdělila však, jaké byly státní příslušnosti.

Tusk dnes o povodních hovořil podle polských médií i proto, aby vyvrátil dezinformace o "stovkách mrtvých" a aby ukončil spekulace, že se vláda tato čísla snaží zatajit. "Lze říci, že Polsku se vyhnula tragédie většího rozsahu," řekl podle rozhlasové stanice TOK FM.

"Stále hovoříme o devíti úmrtích evidovaných v záplavových oblastech. Mezi těmito devíti je s největší pravděpodobností jedna česká občanka, která zahynula ještě na české straně, jeden německý občan a sedm polských občanů," řekl předseda polské vlády.

"Je to samozřejmě tragédie, ale chtěl bych, aby bylo jasné každému, kdo z toho chtěl dělat špinavou politiku, že nikomu nepřineslo žádnou úlevu šíření dezinformací o stovkách mrtvých a o žalostném počínání vlády, snažící se to zatajit.. Doufám, že už jsme definitivně uzavřeli tuto temnou kapitolu polské politiky, jakou byly tyto spekulace a dezinformace," prohlásil šéf vlády.

Podle českých úřadů měly záplavy v Česku pět obětí a několik dalších osob bylo k dnešnímu dni pohřešováno.

Polsko patřilo vedle Česka k zemím střední Evropy, v nichž nechaly povodně z poloviny září největší následky. Nejtragičtější záplavy za dvě desetiletí poničily řadu měst zejména v povodí řeky Odra, která pramení v Česku.