Migrace se zastavila, tvrdí OECD

Poprvé od roku 2011 přišlo do nejvyspělejších zemí světa méně uprchlíků než v roce předchozím. Ve své aktuální zprávě o migraci to tvrdí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Zatímco v roce 2006 bylo registrováno v členských státech OECD 5,3 milionu dlouhodobých migrantů, loni jejich počet poklesl na pět milionů. A tomuto vývoji odpovídá i nižší počet žádostí o azyl. Předloni úřady zaregistrovaly 1,6 milionu žádostí o azyl, loni "jen" 1,2 milionu. Pouze necelá polovina migrantů ale požádala o udělení azylu v Evropě.

"Největší nárůst žádostí zaznamenala Kanada, kde o azyl požádalo o 112 % lidí více než v roce předchozím," píše se ve zprávě OECD. Mezi další země s velkým nárůstem uchazečů o uznání azylu patří Spojené státy (plus 26 %) a Austrálie (plus 29 %).

Celkově dnes žije ve státech OECD celkem 6,4 milionu různých uprchlíků, z toho ale celá polovina připadá na Turecko. Tato země má tak na svém území tolik migrantů jako dalších 34 členských států OECD dohromady. Nejvíce uprchlíků pochází z Afghánistánu, Sýrie a Iráku.

Mezinárodní zpráva o migraci se letos poprvé zabývala také vlivem migrace na pracovních trh v různých zemích. Podle této zprávy by měl kvůli přílivu migrantů vzrůst v OECD do dvou let počet lidí v produktivním věku o 0,24 %. To by měla být vzhledem ke stárnutí populace v bohatých zemích dobrá zpráva.

Otázkou ovšem zůstává, jak se tento nárůst projeví na pracovním trhu. OECD totiž předpovídá, že v některých zemích početně vzroste kvůli migrantům především skupina lidí s nízkou nebo žádnou kvalifikací. V Rakousku a Německu by se měl do roku 2020 zvýšit počet mladých mužů bez jakékoliv kvalifikace o 15 %. Když se započítají lidé ve věku mezi 18 až 34 roky, měl by být nárůst počtu nízko kvalifikovaných dokonce dvacetiprocentní.

"Je proto nesmírně důležité, aby se se státy zaměřily na rekvalifikační programy a podporu vzdělávání," uvedl generální sekretář OECD Angel Gurría. Zpráva přitom zmapovala také legální pracovní migraci, tedy počet lidí, kteří jako cizinci legálně pracují v některé zahraniční zemi. Ve státech OECD pracuje podle této zprávy 4,2 milionu takzvaných gastarbeiterů, přičemž jejich počet se meziročně zvýšil o 11 %.

Možná trochu překvapivě přitom vůbec největší počet zahraničních pracovníků, celkem 672 tisíc, na svém území eviduje Polsko, a to zejména díky v Polsku zaměstnaným Ukrajincům. Až na druhém místě následují Spojené státy, v nichž legálně pracuje 660 tisíc gastarbeiterů, z toho nejvíce původem z Indie.