Na severovýchodě Číny někdo v parku s nožem zaútočil na čtyři lektory ze Spojených států

Ve městě Ťi-lin na severovýchodě Číny někdo s nožem zaútočil na čtyři lektory ze Spojených států, když byli na vycházce v parku v rámci pobytu na místní univerzitě. Informovala o tom v noci na dnešek americká média s odvoláním na zdroje ze státu Iowa, odkud oběti útoku přicestovaly. Podrobnosti o zraněních Američanů nebyly jasné, čínské úřady ale uvedly, že se pravděpodobně jedná o náhodný útok.

"Tato událost neovlivní běžná jednání mezi lidmi ze Spojených států a Číny," řekl k incidentu mluvčí čínské diplomacie Lin Ťien. Vyšetřování podle něj stále pokračuje.

Napadení lektoři jsou pracovníky vysoké školy Cornell College a jejich návštěva Číny byla podle této instituce součástí dlouhotrvající spolupráce s Beihua University v Ťi-linu. Rektor Cornell College Jonathan Brand v prohlášení uvedl, že čtveřice byla napadena, když vyrazila do parku s jedním z čínských kolegů.

Podle rozhlasové stanice Iowa Public Radio museli všichni čtyři Američané do nemocnice. Rodina jedné z obětí sdělila, že všichni čtyři útok přežili. Člen státního parlamentu v Iowě Adam Zabner řekl agentuře Reuters, že jedním z napadených je jeho bratr. Na skupinu podle něj zaútočil muž s nožem. Zabner také uvedl, že se svým bratrem po útoku mluvil a že se mu daří dobře.

Oficiální zprávy o útoku a stavu obětí nicméně nebyly k dispozici. Čínské úřady žádné prohlášení nevydaly a místní média o něm také neinformovala. Na populární čínské sociální síti Weibo se podle deníku The Japan Times objevily kritické komentáře. "Vážně si myslí (čínská vláda), že když o téhle události nepřipustí diskusi, tak to ovlivní, jestli cizinci přijedou, nebo nepřijedou do Číny?" napsal jeden z uživatelů.

Guvernérka Iowy Kim Reynoldsová mezitím v prohlášení odsoudila "hrůzný útok" a uvedla, že spolupracuje s ministerstvem zahraničí a státní delegací v Kongresu.

Útok přišel v době, kdy vztahy mezi Washingtonem a Pekingem provázejí obchodní spory i neshody v geopolitických otázkách včetně války na Ukrajině a směřování Tchaj-wanu. Obě velmoci se zároveň snaží zachovávat mimovládní spolupráci a čínský prezident Si Ťin-pching nedávno ohlásil plán pozvat do Číny 50.000 mladých Američanů v příštích pěti letech. Americká diplomacie nicméně varuje cestující z USA, že jim v Číně hrozí svévolné uvěznění nebo zákaz vycestování.