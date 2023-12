Napříč několika státy lodní společnosti pozastavují z důvodu vzdušných útoků z území Jemenu plavby přes Rudé moře

Dánská lodní společnost Maersk dnes oznámila, že pozastavuje všechny cesty přes Rudé moře po sérii útoků na plavidla z území Jemenu, které je pod kontrolou šíitských povstalců. Později se k ní přidal i německý dopravce Hapag-Lloyd. V Rudém moři dnes začala hořet nákladní loď plující pod liberijskou vlajkou poté, co ji zasáhla střela vyslaná z Jemenu. Při dalším dnešním incidentu povstalci z řad Húsíů odpálili balistické rakety, z nichž jedna zasáhla jinou loď v blízkosti strategické úžiny Báb al-Mandab. Informovaly o tom tiskové agentury AP a Reuters s odkazem na své zdroje z Pentagonu a na námořní bezpečnostní agentury.

"Střela údajně zasáhla levobok plavidla a v důsledku nárazu přepadl přes palubu jeden kontejner," uvedla soukromá britská zpravodajská společnost Ambrey k prvnímu útoku na loď Al Jasrah německé společnosti Hapag-Lloyd. "Střela způsobila požár na palubě, který byl ohlášen rádiovým spojením." Tento vzdušný útok se stal 50 námořních mil (90 kilometrů) severně od jemenského přístavu Muchá a nebylo bezprostředně jasné, zda byl veden řízenou střelou nebo dronem.

Útok později potvrdila britská vojenská služba Maritime Trade Operations (UKMTO), která monitoruje lodní trasy na Blízkém východě a která vyzvala plavidla v oblasti k opatrnosti. Podle UKMTO nebyly v důsledku požáru hlášeny žádné oběti.

Společnost Hapag-Lloyd potvrdila, že se jedna z jejích lodí stala terčem útoku, při němž nebyl nikdo zraněn. Mluvčí společnosti poté oznámil, že firma prozatím pozastavuje plavbu svých lodí Suezským průplavem a další rozhodnutí v této věci učiní v pondělí. Loď Al Jasrah podle něj vyplula z řeckého přístavu Pireus a po incidentu pokračovala v plavbě do Singapuru. Ambrey poznamenala, že společnost Hapag-Lloyd má své kanceláře také v izraelských přístavech Ašdod, Haifa a Tel Aviv.

"Jemenské ozbrojené síly potvrzují, že budou nadále bránit v plavbě (Rudým mořem) všem lodím směřujícím do izraelských přístavů, dokud nepřivezou potraviny a léky, které potřebují naši nezlomní bratři v Pásmu Gazy," uvedl mluvčí húsíjské armády v prohlášení, v němž se přihlásil k odpovědnosti Húsíů za dnešní útoky. Bojovníci podle jeho vyjádření odpálili rakety na dvě lodě, Alanya a Palatium III, švýcarské společnosti Mediterranean Shipping Co. (MSC), které podle nich mířily do Izraele.

Představitel resortu obrany Spojených států, který s agenturami AP a Reuters hovořil pod podmínkou zachování anonymity, uvedl, že kontejnerová nákladní loď MSC Palatium III plující pod liberijskou vlajkou začala po útoku hořet. Nebylo bezprostředně jasné, zda byl někdo na palubě zraněn. Při útoku byly podle něj vypáleny dvě rakety, které se pravděpodobně snažily opět zasáhnout loď Al Jasrah. Jedna minula cíl a dopadla do moře, druhá zasáhla loď Palatium. Ta se po útoku otočila a zamířila zpět na jih, ukázaly údaje analyzované agenturou AP.

Druhá loď společnosti MSC, Alanya, dostala od osob na palubě malého plavidla příkaz změnit kurz a zamířit ke břehům Jemenu, uvedla britská Ambrey, podle níž se loď uchýlila k úhybným manévrům. Mluvčí MSC bez dalšího komentáře agentuře Reuters řekl, že nedošlo k žádnému útoku na toto plavidlo.

Ve čtvrtek Húsíové odpálili balistickou střelu, která jen těsně minula kontejnerovou nákladní loď dánské společnosti Maersk. Její mluvčí dnes oznámil, že tento přepravce pozastaví plavbu všech svých kontejnerových lodí přes Rudé moře. Ve středu čelil obchodní tanker naložený leteckým palivem střelbě z motorových člunů a raketám odpáleným z jemenského území a v pondělí zasáhla řízená střela vypálená z Jemenu norský tanker Strinda a způsobila požár na palubě.

Incidenty z tohoto týdne představují výraznou eskalaci vojenské kampaně šíitského hnutí Húsíů, které podporuje Írán a které útočí na obchodní lodě proplouvající Rudým mořem a strategicky významnou úžinou Báb al-Mandab, která ústí do Arabského moře.