Německý soud odmítl žalobu ženy, která požadovala odškodnění po očkování proti covidu

Soud v západoněmecké Mohuči dnes zamítl žalobu ženy, která se domáhala odškodného nejméně 150.000 eur (3,6 milionu Kč) za to, že po očkování proti nemoci covid-19 přišla o sluch. Verdikt není pravomocný a žena, která rozhodnutí soudu označila za facku všem postiženým, se chce odvolat.

Žena před soudem vypověděla, že ihned po vakcíně od společnosti AstraZeneca v březnu 2021 začala cítit mravenčení v prstech a ztratila cit v obličeji. Tři dny po očkování pak přestala slyšet na pravé ucho, na které je dodnes ohluchlá. Své pocity přirovnala k těm, které pociťují pacienti s mrtvicí.

Žena, která v Mohuči pracovala jako zubařka a které v době očkování bylo 40 let, u soudu předložila posudek univerzitní kliniky ve Würzburgu, který poškození následkem očkování potvrzoval. Dnes se očekávalo, že soud buď v případu rozhodne, nebo nařídí další posudek. Soud nakonec vynesl verdikt, jehož písemné zdůvodnění předloží později.

Soud v Mohuči byl jedním z prvních, který se týkal odškodnění kvůli očkování. Náhradě škod po jiném případu zdravotních potíží po očkování od společnosti AstraZeneca se letos věnoval také soud v bavorském Hofu, který žalobu rovněž odmítl. Žena, která tvrdí, že po vakcíně upadla do kómatu a následně přišla kvůli trombóze o část střeva, se odvolala. Soud v Bamberku, který se odvolání věnuje, si před týdnem vyžádal znalecký posudek o stavu tehdejších vědeckých poznatků a prezentaci odborných informací.

Německo během očkovací kampaně proti covidu přestalo v dubnu 2021 vakcíny od společnosti AstraZeneca používat pro lidi mladší 60 let, důvodem bylo riziko trombóz. Ke stejnému opatření přistoupilo i u preparátu od společnosti Johnson & Johnson. Vakcínu od firmy AstraZeneca v dubnu 2021 zvolili tehdejší kancléřka Angela Merkelová a někdejší vicekancléř a současný kancléř Olaf Scholz. Merkelové v té době bylo 66 let a Scholzovi 62 let.