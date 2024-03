Nolanův Oppenheimer má Oscary za nejlepší film, režii i herce v hlavní roli

Životopisné drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana potvrdilo roli favorita na 96. ročníku předávání filmových cen americké Akademie filmového umění a věd, Oscarů.

Na ceremonii v Los Angeles v noci na dnešek získalo celkem sedm sošek, včetně té pro nejlepší film minulého roku. Nolan si odnesl Oscara za nejlepší režii a 47letý irský herec Cillian Murphy, představitel "otce" jaderné bomby Roberta Oppenheimera, dostal Oscara pro nejlepšího herce. Sošku pro nejlepší herečku v hlavní roli má Emma Stoneová díky výkonu ve filmu Chudáčci.

Film Oppenheimer vstupoval do nedělního slavnostního večera se 13 nominacemi, což bylo nejvíce ze všech. Získal například i cenu za nejlepšího herce ve vedlejší roli pro 58letého Roberta Downeyho Jr., který v Oppenheimerovi ztvárnil politika a podnikatele Lewise Strausse.

"Chtě nechtě, my všichni žijeme ve světě Roberta Oppenheimera," řekl v děkovací řeči Murphy. "Toto bych chtěl věnovat mírotvorcům," poznamenal také.

Dohromady s 11 nominacemi do dnešního klání vstupoval film režiséra Giorgose Lanthimose Chudáčci a s deseti historické drama Zabijáci rozkvetlého měsíce od režisérské legendy Martina Scorseseho. To nakonec neuspělo v žádné kategorii.

Podle agentury AP se nejsledovanější souboj odehrál v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli. Lily Gladstoneová ze snímku Zabijáci rozkvetlého měsíce, který zachycuje vraždění původních obyvatel státu Oklahoma na začátku 20. století, byla totiž první nominovanou herečkou s kořeny mezi domorodými americkými kmeny. Nakonec ocenění získala 35letá Stoneová za ztvárnění mladé ženy Belly Baxterové, kterou ve frankensteinovském dramatu Chudáčci vrátil k životu vědec Dr. Godwin Baxter.

"Děkuji za tento životní dar, kterým je Bella Baxterová. Budu ti za to navždy vděčná," prohlásila na pódiu dojatá Stoneová směrem k Lanthimosovi.

Britské historické drama Zóna zájmu získalo Oscara pro nejlepší zahraniční celovečerní film roku 2023. Snímek režiséra Jonathana Glazera zachycuje život rodiny velitele koncentračního tábora v Osvětimi a uspěl v konkurenci filmů ze Španělska, Německa, Itálie a Japonska. "Náš film ukazuje, k čemu vede dehumanizace, v tom nejhorším," řekl Glazer při přebírání ceny a upozornil i na současný konflikt na Blízkém východě.

Cenu pro nejlepší herečku ve vedlejší roli získala Da’Vine Joy Randolphová, která ve filmu Zimní prázdniny ztvárnila truchlící matku a školní kuchařku Mary Lambovou, jež tráví vánoční čas v univerzitním kampusu společně s osamělým profesorem a studentem.

Oscar za nejlepší původní scénář připadl francouzskému snímku Anatomie pádu, konkrétně režisérce Justine Trietové a jejímu partnerovi Arthuru Hararimu, kteří příběh o soudním procesu se spisovatelkou viněnou z vraždy manžela napsali během koronavirové epidemie.

Cena za nejlepší scénář podle předlohy náleží filmu Americká fikce. Oscara pro nejlepší animovaný film získal fantaskní snímek Chlapec a volavka od japonského mistra žánru Hajaoa Mijazakiho. Třiaosmdesátiletý Mijazaki se ceremonie nezúčastnil, stejně jako v roce 2003, kdy dostal stejnou cenu za film Cesta do fantazie.

Sošku za nejlepší dokumentární film získal snímek 20 dní v Mariupolu, který natočil režisér Mstyslav Černov ve spolupráci s agenturou AP a investigativním projektem Frontline americké stanice PBS. Film dokumentuje svědectví novináře AP během zhruba tří týdnů v ukrajinském přístavním městě, když bylo v první polovině roku 2022 obléháno Rusy.

"Toto je první Oscar v dějinách Ukrajiny, jsem poctěn," řekl Černov v děkovací řeči. "Pravděpodobně budu první režisér na tomto pódiu, který říká: 'Přál bych si, abych tento film nikdy nenatočil, přál bych si, abych to mohl vyměnit za to, že Rusko nikdy nezaútočí na Ukrajinu'," řekl ukrajinský tvůrce.

Oscara se letos dočkala i japonská filmová příšera Godzilla. Film Godzilla Minus One byl totiž oceněn za vizuální efekty.

Ještě před samotnou ceremonií v okolí jejího dějiště, divadla Dolby Theatre v Los Angeles, omezovali provoz a příjezdy hvězd k červenému koberci protestující volající po příměří mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás. Podle AP se některé příjezdy zpozdily až o hodinu. Následně moderátor Jimmy Kimmel zahájil oscarový večer, kterým provázel už počtvrté.

Šestadevadesátý ročník předávání pozlacených sošek se nesl ve znamení fenoménu "Barbenheimer", tedy dvojice žánrově zcela odlišných filmových trháků, které byly loni uvedeny do kin současně. Komedie Barbie získala Oscara za jednu ze svých písní What Was I Made For? od Billie Eilish.