Palestinec chce vysoudit na Gancovi peníze za smrt rodiny

Na soud v Haagu se v úterý obrátil Nizozemec palestinského původu, který během izraelského bombardování Pásma Gazy v roce 2014 přišel o šest příbuzných. Žádá odškodnění od tehdejšího náčelníka generálního štábu izraelské armády Bennyho Gance. Ten je nyní hlavním soupeřem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v předčasných parlamentních volbách a průzkumy předpovídají těsný souboj.

Ismail Ziada podle agentury Reuters využil takzvané univerzální jurisdikce, která soudům umožňuje soudit údajné pachatele válečných zločinů bez ohledu na to, kde se staly, a Gance zažaloval v občanském sporu. Soud by měl podle jeho advokátky ještě tento měsíc rozhodnout, zda se věcí začne zabývat. Pokud by se tak stalo, byl by to významný precedens, uvedla právnička.

Po Gancovi, který nyní v izraelských volbách vede centristickou koalici Modrá a bílá, Ziada požaduje 600 000 eur (15,5 milionu korun) za smrt matky, tří bratrů, švagrové a synovce. Všichni zemřeli při bombardování domu jeho rodiny v uprchlickém táboře Búrajdž izraelskými silami, kterým velel právě Ganc.

"Stojím před vámi, abych se dočkal spravedlnosti a aby byly označeny odpovědné osoby," řekl Ziada soudcům. Dodal, že jeho rodinu postihla nevýslovná tragédie.

Právní zástupce Gance a jeho spoluobžalovaného, někdejšího velitele letectva Amira Ešela, soudu navrhl žalobu zamítnout. Je podle něj porušením pravidel státní suverenity a nizozemské soudy nemají právo ve věci rozhodovat. Argumentoval také tím, že Ganc a Ešel v té době plnili úkoly zadané vládou, takže nemohou být stíháni.

Příbytek Ziadaovy rodiny se stal terčem bombardování během sedmitýdenního konfliktu, při kterém podle palestinských zdravotnických úřadů zemřelo okolo 2100 Palestinců, většinou civilistů. Na izraelské straně podle její bilance zahynulo 67 vojáků a šest civilistů.

Agentura Reuters poznamenává, že předešlé pokusy stíhat izraelské činitele na základě univerzální jurisdikce skončily nezdarem.