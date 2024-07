Po napadení nožem v Anglii je zřejmě jeden mrtvý, policie podezřelého zatkla

Britská policie zatkla nejmenovaného muže poté, co v Southportu v severozápadní Anglii přišel po napadení nožem zřejmě o život člověk. Lokální zpravodajské servery píší o nejméně jedné oběti, celostátní média zatím nepotvrdily, že by byl někdo zabit. Záchranná služba na síti X jen informovala, že na místo vypravila 13 sanitních vozů, ošetřovala osm zraněných a z toho některé převezla do dětské nemocnice Alder Hey Children's Hospital. Kolik dětí je mezi zraněnými, však zatím britská média neupřesňují.

Policie v Merseyside uvedla, že byla přivolána k oznámení o pobodání v Southportu s několika mrtvými. Na místě zatkla muže a zajistila nůž. Dodala, že veřejnosti nehrozí žádné další nebezpečí, a uvedla, že další podrobnosti zveřejní, jakmile to bude možné. Incident se stal krátce před polednem místního času (12:48 SELČ) v ulici Hart Street v rezidenční oblasti na východě města, informovala stanice Sky News. Její živé vysílání ještě v 15:30 SELČ ukazovalo zavřenou ulici, na níž se za policejními páskami stále pohybovaly jednotky až nižší desítky policistů.

"Ozbrojená policie zadržela muže a zabavila nůž. Byl převezen na policejní stanici. Prosíme, vyhněte se oblasti, dokud se tímto incidentem budeme zabývat. Žádné širší ohrožení veřejnosti nehrozí," uvedla policie.

Jedna z obyvatelek Southportu žijící nedaleko Hart Street popsala místním novinám Liverpool Echo, že "slyšela hromadu sirén a nad městem kroužila helikoptéra". "Pak začaly přicházet zprávy do místních whatsappových skupin, aby si lidé zavřeli okna a zamkli dveře, že kolem běhá chlap a bodá lidi".

Se stanicí BBC hovořil rodič, jehož dcera byla přímou svědkyní útoků. Dívka je podle něj nyní traumatizovaná. "Utekla a teď je v bezpečí," dodal její otec.

"Hovořila jsem se zástupci policejního sboru Merseyside, vyjádřila jim plnou podporu a poděkovala zasahujícím záchranným složkám. Vážný incident v Southoportu mě hluboce znepokojil. Myslím na rodiny a blízké, kterých se (útok) dotkl," reagovala na síti X ministryně vnitra Yvette Cooperová.