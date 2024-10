Počet obětí v Ankaře stoupl na pět, ministr útok spojuje s PKK

Počet obětí dnešního útoku na sídlo tureckého leteckého výrobce TUSAŞ na předměstí Ankary stoupl na pět, zraněných je 22 lidí. Předchozí bilanci čtyř obětí navýšil ministr vnitra Ali Yerlikaya, který již dříve informoval o dvou mrtvých útočnících. Útočníci podle něj pravděpodobně patřili k teroristické organizaci Strana kurdských pracujících (PKK), uvedla turecká média.

České ministerstvo zahraničí nemá informace o zraněných českých občanech, sdělil ČTK mluvčí úřadu Daniel Drake.

"Proces identifikace a hledání otisků prstů pokračuje a později oznámíme, která teroristická organizace za útokem stála. Způsob, jakým byla akce provedena, je velmi pravděpodobně spojen s PKK," uvedl Yerlikaya.

Možnou odpovědnost PKK zmínil také ministr obrany Yaşar Güler, podle něhož to byl "podlý a nečestný útok".

PKK vede od 80. let ozbrojený boj za autonomní Kurdistán a práva Kurdů v Turecku i v dalších oblastech obývaných Kurdy, její boj si od té doby vyžádal na 45.000 obětí. PKK považují za teroristickou organizaci také USA či Evropská unie.

U sídla firmy, která vyrábí civilní i vojenská letadla a drony, byl dnes slyšet hlasitý výbuch a střelba, podle médií byly výbuchy celkem tři. Yerlikaya již dříve uvedl, že se jednalo o teroristický čin. Útok začalo vyšetřovat nejvyšší státní zastupitelství v Ankaře. Budova je již plně pod kontrolou policie.

Podle televizní stanice NTV přijela skupina útočníků do areálu v taxíku v okamžiku střídání směn ochranky. Nejméně jeden útočník podle stanice odpálil nálož a ostatní pronikli do areálu přes poškozenou bránu. Zaměstnanci zamířili po začátku útoku do krytů. Záběry z bezpečnostních kamer z útoku, které odvysílala NTV, zobrazují muže v černém civilním oblečení s batohem na zádech, který držel útočnou pušku. Podle záběrů byla mezi útočníky nejméně jedna žena, která měla rovněž útočnou pušku.

Útok už odsoudil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nebo šéf NATO Mark Rutte, který vyjádřil podporu Turecku, členské zemi aliance. Čin odsoudil i ruský prezident Vladimir Putin, s nímž dnes Erdogan jednal v Kazani na okraj summitu BRICS. Útok kritizoval také Berlín či Washington.

V době útoku byli mnozí představitelé obranného průmyslu, včetně vedení firmy TUSAŞ, na veletrhu obranného průmyslu Saha Expo v Istanbulu. Po incidentu odjeli do Ankary, uvedla agentura Anadolu.

Společnost TUSAŞ navrhuje, vyrábí a montuje civilní i vojenská letadla, bezpilotní letouny a další systémy obranného a vesmírného průmyslu.