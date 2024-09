Polskem postupuje povodňová vlna na Odře, připravují se na ni i v Německu

Polská města na řece Odře se dnes potýkají s povodňovou vlnou po extrémních deštích na jihu Polska a v Česku, ohrožena je i více než půlmilionová Vratislav. Na velkou vodu se připravují také v německém Braniborsku, kam Odra z Polska přitéká. V Drážďanech ráno dál stoupala hladina Labe, zatímco na jiných německých tocích, ale také na Slovensku nebo v Rakousku, se situace zlepšuje. Problémy s povodněmi přetrvávají ve střední Evropě po vydatných srážkách z konce minulého a začátku tohoto týdne. V součtu několika zemí včetně Rumunska úřady zaznamenaly více než 20 mrtvých, z toho sedm v Polsku.

Po záplavách na menších tocích se nyní pozornost soustředí na Odru, která na jihu Polska kulminuje. Povodňová vlna ráno dorazila do města Olawa jihovýchodně od Vratislavi, která se na ni chystá. V hrázi u řeky se na některých místech objevily průsaky, které se utěsňují pytli s pískem. O pomoc úřady v regionu požádaly civilní obyvatelstvo. Kritická situace mezitím přetrvává na řece Bóbr na západě Polska, ve městě Žagań (česky Zaháň) museli záchranáři evakuovat obyvatele několika ulic.

Do Vratislavi ve čtvrtek přicestuje předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová, aby se tam setkala s premiéry zemí zasažených záplavami, včetně šéfů polské a české vlády Donalda Tuska a Petra Fialy. Do dolnoslezské metropole přijede také slovenský premiér Robert Fico a rakouský kancléř Karl Nehammer. Politici budou mluvit o řešení následků ničivých záplav či o budování další protipovodňové infrastruktury.

Na vodu z Polska se připravuje Braniborsko. "Doufáme v to nejlepší, ale připravujeme se na to nejhorší," řekl k povodňové situace braniborský zemský premiér Dietmar Woidke. Jeho spolková země má v neděli na programu volby.

V sousedním Sasku dnes Labe dosáhlo třetího povodňového stupně, hladina řeky v Drážďanech ráno dál pomalu stoupala a přesáhla šest metrů. Voda by tam mohla zaplavit zastavěné pozemky, silnice a železniční tratě. Kulminovat by řeka měla v noci na čtvrtek na úrovni kolem 6,2 metru, což je zhruba čtyřnásobek běžného stavu.

V Německu zatím povodně větší škody nezpůsobily. Na ostatních tocích v Sasku se situace uklidnila, hladina řek s výjimkou Isaru opadá také v Bavorsku, kde od neděle do úterý vydatně pršelo. V Pasově na soutoku Dunaje a Innu, který se připravoval na velkou vodu, kleslo varování ze třetího na druhý povodňový stupeň.

V Rakousku se povodňová situace dál zlepšuje a hladiny velké části toků klesají, informovala agentura APA. Napjatá zůstává situace na řece Litavě (německy Leitha) v okrese Neusiedl am See na východě země, kde zatím zemřelo šest lidí. Meteorologové ve Štýrsku pak upozornili, že nyní sice hladiny řek v této spolkové zemi klesají, znovu by ale mohly stoupnout. Rakouská vláda vyčlení další prostředky do fondu pro zmírnění následků katastrof, a zvýší ho tak na jednu miliardu eur (asi 25 miliard Kč).

Na Slovensku zůstává na velmi vysoké úrovni Dunaj v Bratislavě, podle posledního odhadu slovenských meteorologů by měla řeka výrazně klesat až ve čtvrtek. Nedostupný pro běžnou dopravu je Devín, který leží u soutoku Moravy a Dunaje. Přepravu obyvatel tam nákladními vozy nadále zajišťuje armáda. Řeka Morava ve své horní části slovenského úseku klesla.

Problémy s povodněmi má také Itálie. Na jihu země přišel o život 59letý hasič, který pomáhal řidičům uvázlým na silnici, informovala dnes italská média.

Europoslanci dnes na program plenární schůze ve Štrasburku zařadili mimořádnou debatu o možnostech pomoci po záplavách, které zasáhly středoevropské země. "Nabídli jsme pomoc a rychlou reakci prostřednictvím mechanismu civilní ochrany, k dispozici jsou okamžitě lidé i materiál," prohlásil na úvod debaty komisař pro krizové situace Janez Lenarčič. Evropská komise podle něj prostřednictvím unijního systému civilní ochrany dostala žádost Česka o pomoc. Vicepremiér Vít Rakušan v úterý prohlásil, že země požádala o 15.000 vysoušečů.