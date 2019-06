Posměch. Mírový plán USA pro Blízký východ narazil

Arabský svět přijal americký blízkovýchodní mírový plán se směsicí posměchu a zloby, i když podle některých států Perského zálivu by mohl dostat šanci. Napsala to v neděli agentura Reuters. S plánem, jehož detaily mají být předloženy příští týden účastníkům mezinárodní konference v Bahrajnu, seznámil v sobotu novináře Bílý dům. Počítá s investicemi ve výši 50 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu korun) během příštích deseti let.

Podle Američanů má být z této sumy pro projekty na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy určeno 27,5 miliardy dolarů, zbytek má podpořit ekonomiku palestinských komunit v Egyptě, Jordánsku a Libanonu. Hrubý domácí produkt palestinských regionů se má zdvojnásobit. Projekt počítá s vybudováním dopravního koridoru mezi Pásmem Gazy a Západním břehem Jordánu za pět miliard dolarů.

"Nepotřebujeme bahrajnskou konferenci pro pozvednutí naší země, potřebujeme mír," řekl palestinský ministr financí Šukrí Bišára. "Hospodářské oživení před dosažením míru je nerealistická iluze," dodal. Komentátoři od Súdánu po Kuvajt podle Reuters kritizují návrh Bílého domu překvapivě shodnými výrazy: kolosální ztráta času, bez šancí, mrtvě narozené dítě.

Plán kritizoval i předseda libanonského parlamentu Nabí Barrí. "Pokud si někdo myslí, že mávání miliardami může Libanon přesvědčit, aby se podvolil nebo aby obchodoval s vlastními zásadami, pak se mýlí," prohlásil. Libanonské šíitské hnutí Hizballáh už dřív plán Washingtonu označilo za zločinný.

V marockém Rabatu dnes proti americkému plánu demonstrovaly tisíce lidí. Podle arabských analytiků je blízkovýchodní projekt USA pokusem potlačit miliardovým úplatkem odpor proti izraelské okupaci palestinských území a zároveň přinutit palestinské sousedy, aby zajistili integraci uprchlíků. Podle šéfa íránského parlamentu Alího Larídžáního si mírový plán USA "zahrává s palestinskou důstojností" a vyvolá jen silnější odpor proti Izraeli.

Izraelský ministr pro regionální rozvoj Cachi Hanegbi blízký premiéru Benjaminu Netanjahuovi dnes negativní postoj Palestinců označil za tragédii. V rozhovoru pro izraelský rozhlas řekl, že USA chtějí svým návrhem vytvořit v regionu "o něco víc důvěry", ale dotkly se problému, který Palestinci vnímají citlivě.

Bahrajnská konference, na níž mají být další detaily plánu zveřejněny, se bude konat příští týden v úterý a ve středu. Palestinci ji bojkotují, zástupce izraelské vlády Bílý dům nepozval. Přítomni budou představitelé států Perského zálivu včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů stejně jako zástupci Egypta, Jordánska a Maroka. Libanon a Irák se nezúčastní.