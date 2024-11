Právník a kongresman Matt Gaetz zastává krajně pravicové názory

Vizitka republikánského politika Matta Gaetze (42), kterého si zvolený prezident Donald Trump vybral za ministra spravedlnosti:

- Floridský kongresman Matt Gaetz je pokládán za blízkého spojence zvoleného prezidenta Trumpa, agentury jej označují za krajně pravicového zastánce tvrdé linie. Ve Sněmovně reprezentantů, kde zasedal od ledna 2017 do 13. listopadu 2024, kdy sám rezignoval, patří ke skupině nejradikálnějších republikánů. Loni na podzim v čele skupiny republikánských rebelů inicioval odvolání předsedy Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho. Gaetz je mimo jiné vyšetřován americkou FBI kvůli obvinění ze sexu s nezletilými dívkami.

- Gaetz se ve středu po zveřejnění své vládní nominace s okamžitou platností vzdal křesla ve Sněmovně reprezentantů, podle agentur se tak vyhne vyšetřování v etickém výboru Sněmovny. Gaetzem se zabýval výbor pro etiku Sněmovny reprezentantů v souvislosti s tím, že tohoto politika několik let vyšetřovalo ministerstvo spravedlnosti kvůli údajnému obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání.

- Resort spravedlnosti vyšetřování zastavil a Gaetz všechna obvinění, včetně pohlavního styku s nezletilou, popírá. Výbor ale dále obvinění zkoumal. Týkají se také užívání drog nebo přijímání nepřípustných darů. Podle amerických médií se výbor chystal zveřejnit závěrečnou zprávu v této věci. Gaetzovi republikánští kolegové jeho rezignaci na mandát ve Sněmovně reprezentantů dávají do souvislosti právě s očekávanou závěrečnou zprávou.

- Loni na podzim Gaetz inicioval odvolání předsedy Sněmovny reprezentantů, republikána McCarthyho, když jej obvinil, že pracuje ve prospěch demokratického prezidenta Joea Bidena a nikoliv ku prospěchu vlastní Republikánské strany. Gaetz předtím patřil ke skupině republikánů, která loni v lednu McCarthymu výrazně zkomplikovala nástup do čela sněmovny. Loni na podzim se ke Gaetzovi připojilo sedm dalších rebelů, což společně s hlasy všech demokratů stačilo na McCarthyho sesazení. McCarthy před novináři Gaetze spolu s dalšími rebely označil za "šílenou osmičku". McCarthyho v čele Sněmovny nahradil Mike Johnson.

- Gaetzovy politické postoje převážně souzní s názory zvoleného prezidenta Trumpa, sám sebe nazývá "libertariánským populistou". Loni v únoru navrhl zastavit finanční i vojenskou pomoc Kyjevu a vyzval k uzavření míru mezi Ruskem a Ukrajinou. Podpořil zákon snižující daně korporacím, převážně popírá globální oteplování. Je proti získání občanství u nelegálních imigrantů, proti jednotnému zdravotnímu pojištění pro všechny, proti možnosti adopce dětí rodiči stejného pohlaví nebo proti používání konopí pro léčebné účely. Podle svých oponentů v americkém v Kongresu je tam Gaetz středobodem všech možných konfliktů a konspiračních teorií.

- Syn prominentního floridského politika Dona Gaetze a vnuk politika Severní Dakoty Jerryho Gaetze se narodil 7. května 1982, vyrůstal ve městě Fort Walton Beach na Floridě. Po studiu práv ve Williamsburgu krátce pracoval v soukromé praxi, poté se ucházel o pozici státního zástupce. V roce 2010 ho zvolili do floridské Sněmovny reprezentantů, kde zasedal do roku 2016. Poté usedl v americkém Kongresu, mandát čtyřikrát obhájil.

- V roce 2021 nazval Gaetz židovskou organizaci Anti-Defamation League (Liga proti hanobení) "rasistickou organizací" poté, co odsoudila teorii "velkého nahrazení" (great replacement), kterou hlásá populární americký moderátor Tucker Carlson. Podle něj se američtí demokraté cíleně snaží nahradit voličstvo v USA "poslušnějšími voliči z třetího světa", když do USA "importují voliče", aby "rozředili politickou sílu" bílých Američanů. Gaetz řekl, že Carlson "má pravdu o teorii nahrazení, když vysvětluje, co se děje s Amerikou".

- Gaetz také podpořil vzbouřence, kteří v lednu 2021 ve snaze popřít výsledek prezidentských voleb a podpořit tehdy končícího prezidenta Trumpa zaútočili proti budově amerického Kongresu.

- Od roku 2021 je Gaetz ženatý s Ginger Luckeyovou. V roce 2020 vydal knihu s názvem Firebrand (Buřič).