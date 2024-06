Před 35 lety Joan Baezová na Bratislavské lyře uvedla Havla

Vystoupení americké folkové písničkářky Joan Baezové na oficiálním hudebním festivalu Bratislavská lyra 10. června 1989 se zapsalo do historie. Baezová na koncertě tehdy veřejně přivítala disidenta Václava Havla nebo tehdy zakázané písničkáře Ivana Hoffmana a Vladimíra Mertu.

Pobyt Baezové v Bratislavě od počátku provázela zvýšená pozornost ze strany bezpečnostních orgánů. Do zákulisí haly na Pasienkách proto Baezová propašovala Havla jako svého technika. "Nechtěl jsem, aby mě StB sebrala před koncertem, tak jsem si vymyslel, že jí budu dělat bedňáka. Nosil jsem jí tu kytaru, a to mě skutečně zachránilo," vzpomínal pozdější prezident.

Na koncert zavítalo více než 2000 lidí a Joan Baezová některé se svých písní věnovala přímo československým disidentům. Když během koncertu pozvala na scénu bratislavského písničkáře Hoffmana, vypnuli mu pořadatelé mikrofon. A podobně to dopadlo na závěr vystoupení, když dala prostor písničkáři Vladimíru Mertovi. Koncert byl předčasně ukončen a nekonala se ani tisková konference, která měla následovat.

V oficiálních médiích se o vystoupení Joan Baezové mlčelo, ovšem navzdory tomu se informace o protestu mezi lidmi šířily. Tato událost se tak stala symbolickým projevem podpory demokratickému hnutí v tehdejším Československu a Joan Baezová se stala hlasem naděje a svobody. Nebylo to v jejím životě poprvé, například už v roce 1976 protestovala proti uvěznění členů undergroundové skupiny Plastic People Of The Universe.

Když se Joan Baezová do Československa vrátila o rok později, v červnu 1990, řekla: "Součástí mého poslání je být tam, kde se za něco bojuje. Jsem ráda, že jsem právě v takové době byla zde v Československu."