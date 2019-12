Prezident USA v problémech. Hon na čarodějnice, tvrdí Trump

Demokraté v americké Sněmovně reprezentantů dnes zveřejní dva články návrhu ústavní žaloby (impeachment) na prezidenta Donalda Trumpa. Informují o tom americká média s odvoláním na své zdroje. Jeden článek bude obsahovat obvinění ze zneužití pravomoci a druhý se bude týkat obstrukcí vůči Kongresu tím, že Bílý dům bránil členům administrativy spolupracovat při vyšetřování se Sněmovnou reprezentantů USA. Trump označuje snahu demokratů o jeho obžalobu za politický "hon na čarodějnice".

Televize CNN uvedla, že dopoledne místního času (odpoledne SEČ) chtějí demokraté představit nejméně dva články obžaloby, o kterých následně bude debatovat právní výbor sněmovny. Sněmovní demokraté na 9.00 místního času (15.00 SEČ) svolali tiskovou konferenci, na které chtějí hovořit o dalších krocích impeachmentového procesu.

Demokratická šéfka sněmovny Nancy Pelosiová v pondělí podle CNN jednala s dalšími členy vedení o tom, zda žalobu nerozšířit ještě o obvinění z bránění průchodu spravedlnosti. To se týká práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který objasňoval ruský vliv na volby v USA. Mueller v závěrečné zprávě konstatoval, že žádný Američan včetně Trumpa a jeho týmu vědomě nespolupracoval s Moskvou. Odpověď na to, zda nynější prezident bránil vyšetřování, ale nechal otevřenou.

Pokud demokraté do ústavní žaloby nevloží obvinění z bránění spravedlnosti, chtějí do textu zahrnout odkaz na Muellerovu zprávu. Podle médií tak chtějí poukázat na to, že Trump zneužíval pravomoci ve velkém.

Demokraté rovněž viní Trumpa z toho, že porušil pravomoci, když se snažil přimět ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinské úřady začaly vyšetřovat Trumpova politického soka Joea Bidena. Ten je podle průzkumů favoritem na získání prezidentské nominace demokratů pro volby, které Američany čekají příští rok v listopadu. Bílý dům minulý týden oznámil, že se nehodlá účastnit řízení v Kongresu, které se týká možné ústavní žaloby na Trumpa.

Znění ústavní žaloby na prezidenta Trumpa připravuje právní výbor sněmovny. Očekává se, že výbor, ve kterém mají stejně jako v celé sněmovně většinu demokraté, bude ještě tento týden hlasovat o návrhu, který pak předloží k posouzení sněmovnímu plénu. Sněmovna reprezentantů by měla o návrhu obžaloby hlasovat zřejmě ještě před vánočními svátky, o každém článku obžaloby by měla hlasovat zvlášť.

Pokud Sněmovna Trumpa obžaluje, povede proces Senát. Vzhledem k tomu, že v této komoře mají většinu Trumpovi republikáni, sesazení prezidenta se nepředpokládá. K tomu, aby prezident mohl být z funkce odvolán, je ve stočlenném Senátu zapotřebí dvoutřetinová většina.