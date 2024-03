Propad Boeingu 787 letecké společnosti LATAM mohlo způsobit neúmyslné posunutí sedadla pilota. Uvedl to dnes odborný server The Air Current. Stroj se prudce propadl při pondělním letu ze Sydney do Aucklandu. Událost si vyžádala více než 50 zraněných. Boeing je po lednové nehodě stroje 737 MAX společnosti Alaska Airlines pod drobnohledem úřadů. Výrobce letecké techniky se k vyšetřování zatím nevyjádřil.

Sedačku podle dostupných informací posunul neúmyslně patrně sám pilot. "Pohyb sedadla způsobil sklon letadla směrem dolů," uvedl časopis s odvoláním na obeznámený zdroj. Vyšetřování se podle něj zabývá také tím, zda nedošlo k elektrickému zkratu.

Očekává se, že Boeing ohledně incidentu vydá zprávu pro provozovatele letadel 787, uvedl server The Air Current. Vykládá to jako znamení, že by se mohlo jednat o problém celé flotily.

Aerolinky LATAM mají základnu v Chile a nehoda se udála v mezinárodním leteckém prostoru. Vyšetřování proto vede chilský úřad pro vyšetřování nehod (DGAC). Přezkum podle něj "právě začal", vyšetřovatelé úřadu dorazili na Nový Zéland.

Společnost LATAM informovala, že "nadále spolupracuje s úřady, aby podpořila vyšetřování". Uvedla také, že spekulace, které se objevily, není vhodné komentovat.

Novozélandská komise pro vyšetřování dopravních nehod (TAIC) v úterý oznámila, že zajistila hlasový záznamník v pilotní kabině a záznamník letových údajů.

Při lednové nehodě letadla společnosti Alaska Airlines se za letu odtrhl panel, jenž v trupu zaslepuje otvor pro další nouzový východ. Na panelu chyběly klíčové čtyři šrouby, vyplývá z předběžné zprávy Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) z minulého měsíce. Regulační orgány po incidentu z 5. ledna výrobu Boeingu omezily.