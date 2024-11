Putin oznámil, že Rusko v reakci na kroky Západu použilo nejnovější raketu

Rusko dnes na Ukrajině vyzkoušelo jednu z nejnovějších raket středního doletu nazvanou Orešnik (Líska), vybavenou nejadernou bojovou hlavicí, oznámil šéf Kremlu Vladimir Putin. Zároveň varoval, že ruská armáda by takovou zbraň mohla použít proti zemím, které Ukrajině povolily používat své rakety k úderům v hloubi ruského území.

Ukrajina původně informovala, že Dnipro ve středovýchodní části země zasáhla ruská mezikontinentální balistická raketa. Nejmenovaní američtí činitelé, na které se odvolávala britská stanice BBC, tyto informace zpochybnili. Řada západních představitelů se shodla, že pokud by se zpráva o použité mezikontinentální raketě potvrdila, znamenalo by to novou eskalaci konfliktu.

"V reakci na použití amerických a britských zbraní dlouhého doletu podnikly ruské ozbrojené síly 21. listopadu tohoto roku kombinovaný úder na jedno ze zařízení vojensko-průmyslového komplexu Ukrajiny," řekl Putin. "V bojových podmínkách byl mimo jiné testován jeden z nejnovějších ruských raketových systémů středního doletu," dodal ruský prezident v televizním projevu. Rakety Orešnik podle něho dosahují desetinásobku rychlosti zvuku a nemohou je sestřelit ani americké systémy protiraketové obrany v Evropě.

Podle Serhije Lysaka, šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti, kde Dnipro leží, ruské údery ve městě způsobily dva požáry, které zasáhly průmyslový závod a rehabilitační středisko. Tři lidé utrpěli zranění.

Ruský úder přišel několik dnů poté, co Ukrajina poprvé použila západními partnery dodané střely delšího doletu, především americké ATACMS a britské Storm Shadow, k útokům v hloubi ruského území. Putin zároveň potvrdil novou doktrínu jaderného odstrašování, která rozšiřuje výčet případů, kdy Moskva může použít jaderné zbraně.

Nejmenovaný americký činitel agentuře Reuters řekl, že Rusové krátce před útokem s nasazením experimentální balistické rakety středního doletu vyrozuměli Spojené státy prostřednictvím kanálů pro omezení jaderného rizika. Podle Američanů disponuje Rusko jen malým počtem raket takového typu.

Některá ukrajinská média během dneška informovala, že Rusko v Dnipru útočilo mezikontinentální balistickou raketou typu RS-26 Rubež, v kódu NATO označovanou jako SS-X-31. Tu server eutoday.net označuje za experimentální s doletem až 6000 kilometrů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Rusko, které označil za "šíleného souseda", si dělá z Ukrajiny cvičiště. Řekl také, že nasazení nové rakety se prověřuje a že střela měla co do rychlosti či výšky letu charakteristiky mezikontinentální balistické rakety.

Mluvčí šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella v reakci na původní zprávy řekl, že útok mezikontinentální balistickou raketou "by znamenal novou eskalaci ze strany Moskvy". Paříž hovořila o "pokračování ruského eskalačního chování" a Londýn o dalším příkladu ruské bezohlednosti.

Budapešť v obavě z eskalace konfliktu na Ukrajině umístí na severovýchodě Maďarska systém protivzdušné obrany, oznámil maďarský ministr obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Rusko dnes útočilo také na Kryvyj Rih, který leží jihozápadně od Dnipra. Podle šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Lysaka zranění utrpělo 31 lidí. Dvě ženy jsou ve vážném stavu. Lysak informoval, že při útoku byla poškozena administrativní budova, pět vícepodlažních obytných domů a dva mikrobusy.