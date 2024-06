Rada bezpečnosti OSN dnes schválila svou první rezoluci o příměří mezi Izraelem a Hamásem

Rada bezpečnosti OSN dnes schválila svou první rezoluci podporující dohodu o příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy, kde konflikt zuří už přes osm měsíců. Pro návrh, který koncem května představil americký prezident Joe Biden, hlasovalo 14 z 15 členů rady. Rusko se zdrželo hlasování, píše agentura AP. Krok RB OSN dnes uvítal Hamás.

Plán ve třech fázích předpokládá vyjednání trvalého ukončení bojů, propuštění zbývajících izraelských rukojmích výměnou za palestinské vězně a poválečnou obnovu Pásma Gazy.

Dnes schválená rezoluce RB OSN naléhavě vyzývá obě strany konfliktu, aby podmínky plánu "neprodleně a bezpodmínečně naplnily". Zda Izrael a Hamás na dohodu přistoupí, zůstává otázkou, uvádí AP. Silná podpora rezoluce v RB OSN ale podle agentury zvyšuje tlak na obě strany, aby návrh schválily.

"Hamás vítá to, co je obsaženo v rezoluci Rady bezpečnosti, která potvrdila trvalé příměří v Gaze, úplné stažení, výměnu vězňů, rekonstrukci, návrat vysídlených osob do oblastí jejich bydliště, odmítnutí jakýchkoli demografických změn nebo zmenšení rozlohy pásma Gazy a dodávky potřebné pomoci našim lidem v Pásmu," uvedlo podle agentury Reuters hnutí v prohlášení.

AP vyjádření označila za dosud "nejsilnější" ze strany Hamásu. Skupina ale zdůraznila, že bude pokračovat v boji za ukončení izraelské okupace a ustanovení "plně svrchovaného palestinského státu".

Pochvalně se k rozhodnutí RB OSN vyjádřila i palestinská samospráva, která má omezenou správu nad částmi okupovaného Západního břehu Jordánu. Uvedla, že bude stát za každou rezolucí vyzývající k okamžitému příměří, která zachová jednotu palestinského území. Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás přijetí rezoluce označil za "krok správným směrem".

Dnešní hlasování přivítalo v prohlášení i ministerstvo zahraničí v Egyptě, který je klíčovým partnerem Spojených států v úsilí o zprostředkování dohody mezi Izraelem a Hamásem o příměří a o propuštění rukojmích.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už dříve prohlásil, že Biden představil pouze část návrhu, a trval na tom, že jakékoliv jednání o trvalém příměří nemá smysl, dokud nebude vojensky zničen Hamás.

Válku v Pásmu Gazy vyprovokoval teroristický útok Hamásu a dalších radikálních skupin ze 7. října, při němž palestinští ozbrojenci pozabíjeli téměř 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších asi 250 odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Izrael v reakci na to zahájil masivní ofenzivu, při které podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy pod kontrolou hnutí Hamás přišlo o život nejméně 37.124 Palestinců.