Řada zemí, včetně ČR, dnes varovala své občany před cestováním do Íránu, Izraele a dalších blízkovýchodních zemí

Francie, Německo, Austrálie, Kanada, Indie, Česko i další státy dnes vydaly či dále zesílily varování před cestami do Íránu, Izraele a dalších blízkovýchodních zemí. Informoval o tom deník The Guardian. Šéf francouzské diplomacie Stéphane Séjourné zároveň vyzval, aby se z Teheránu vrátili rodinní příslušníci francouzských diplomatů.

Varování přichází ve chvíli, kdy Írán hrozí odvetným úderem na Izrael, který viní z útoku na svůj konzulát v Damašku z 1. dubna. Izrael se k útoku, mezi jehož oběťmi byli i příslušníci íránských revolučních gard včetně dvou generálů, oficiálně nepřihlásil.

Francie dnes doporučila svým občanům, aby v příštích dnech rozhodně necestovali do Íránu, Libanonu, Izraele a na palestinská území.

Německo dnes své doporučení kromě hrozby vojenské eskalace mezi Íránem a Izraelem odůvodnilo rizikem zadržení úřady. "Německým občanům může hrozit bezdůvodné zatčení, výslech a dlouhé tresty odnětí svobody. To platí především pro lidi s dvojím občanstvím, německým a íránským," cituje agentura Reuters ministerstvo zahraničí.

Polské ministerstvo zahraničí ve své aktualizované výzvě nedoporučuje cesty do Izraele, na palestinská území a do Libanonu. "Nelze vyloučit, že dojde k náhlému vystupňování vojenských operací, což by mohlo způsobit značné potíže při snaze tyto oblasti opustit," upozornilo ministerstvo. "Jakákoli eskalace by mohla vést k zásadnímu omezení letecké dopravy a k nemožnosti překračovat hranice přes pozemní hraniční přechody," dodává se v prohlášení.

Indie dnes své občany vyzvala, aby vzhledem k situaci v regionu necestovali do Íránu a Izraele. Občanům, kteří se na území těchto dvou států již nacházejí, doporučila, aby byli obezřetní a omezili pohyb v rámci země na nezbytné minimum.

Také české ministerstvo zahraničí dnes vydalo varování před cestami do Íránu a vyzvalo české občany, kteří v zemi pobývají, aby ji opustili. Zdůvodnilo to specifickými bezpečnostními riziky pro občany EU v Íránu v kontextu současné vnitřní i mezinárodní politické situace. Českým občanům pobývajícím v Izraeli pak české ministerstvo doporučuje dbát zvýšené opatrnosti.

Ruská diplomacie varovala před cestami na Blízký východ, zejména do Izraele, Libanonu a na palestinská území, již ve čtvrtek. Německá letecká společnost Lufthansa dnes podle agentury DPA prodloužila pozastavení všech letů do Teheránu a zpět do 18. dubna. Americká ambasáda v Izraeli uvedla, že svým zaměstnancům "z opatrnosti" zakázala cestovat mimo metropolitní oblast Tel Avivu, Jeruzaléma a Beerševy. Podobné opatření dnes přijaly rakouské Austrian Airlines, rovněž do 18. dubna.

Dva nejmenovaní američtí činitelé stanici CBS News řekli, že k rozsáhlému íránskému útoku na Izrael by mohlo dojít už dnes. Írán by podle nich mohl k útoku použít více než 100 dronů a desítky raket, přičemž terčem by byly vojenské objekty uvnitř Izraele. Zdroje uvedly, že pro Izrael by bylo obtížné bránit se útoku takového rozsahu, ale připustily možnost, že Teherán může provést menší úder. Íránskou odvetu však zdroje považují za nevyhnutelnou.

List The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele napsal, že podle hodnocení amerických zpravodajců by Írán mohl zaútočit na Izrael v nadcházejících 24 až 48 hodinách. Dosud ale podle zdroje, který má blízko k íránskému vedení, nebylo učiněno finální rozhodnutí.