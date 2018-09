"A kde je koňak?" Rusové z kauzy Skripal Západ nepřesvědčili

Výpověď dvou Rusů stejných jmen jako mají muži, které britské úřady obvinily z útoku na dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v Salisbury, Západ nepřesvědčila. Napsal to ve svém komentáři ruský deník Kommersant. Muži ve čtvrtečním rozhovoru s ruskou televizní stanicí RT připustili, že město v březnu navštívili jako turisté, ale odpovědnost za útok odmítli.

Britští prokurátoři minulý týden identifikovali v souvislosti se zločinem v Salisbury dva podezřelé, kteří v době útoku 4. března v tomto jihoanglickém městě byli pod jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Oba údajně pracují pro ruskou vojenskou rozvědku GRU a Skripala a jeho dceru otrávili nervově paralyzující látkou novičok.

Muži tato obvinění v rozhovoru popřeli. Uvedli, že jsou drobní podnikatelé a v Salisbury si chtěli prohlédnout místní proslulou katedrálu. Kvůli špatnému počasí ale strávili 3. března ve městě maximálně hodinu a na místo se pak vrátili následující den.

Výpověď obou mužů podle Kommersantu rozhodně neuvolnila napětí mezi Ruskem a Západem a zanechala více otázek než odpovědí. Rusové například popírají tvrzení Londýna, že jejich jména nejsou pravá. Proč tedy na kameru neukázali své doklady totožnosti? Nepadly ani dotazy o jejich životopise, místě, kde pracují, nebo nízké aktivitě na sociálních sítích.

Pochybnosti vyjádřil mimo jiné například i ruský opoziční politik Dmitrij Gudkov, který výpověď o touze navštívit salisburskou katedrálu obou mužů označil za fráze z Wikipedie. Namítl také, že v rozhovoru nezaznělo vysvětlení, proč měli muži koupené dvě zpáteční letenky (na večerní let 4. března a noční let 5. března) nebo "co jsou pánové Petrov a Boširov zač".

Výpovědí Rusů se zabýval i petrohradský zpravodajský server Fontanka.ru. Podle něj je na rozhovoru nejdůležitější právě to, co v něm nezaznělo. Redaktorka se mimo jiné nezeptala, kde muži v současné době žijí vzhledem k tomu, že britské vízum získali v Petrohradu, ale do Londýna odletěli z Moskvy.

Fontanka.ru se pozastavuje také nad vyprávěním Rusů o špatném počasí a sněhové břečce v ulicích. Upozorňuje, že muži nevysvětlili, proč do Británie přijeli právě v březnu. Dodává navíc, že příběhy o pití horké kávy zní od Rusů přinejmenším směšně. "Připustíme, že jste cestovali sami bez žen a dětí, což samo o sobě je pro Rusa divné. Kde je ale koňak?"