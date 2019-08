Dvě třetiny Rusů se hlásí k pravoslaví, počet se ale snižuje

Dvě třetiny Rusů se hlásí k pravoslaví, ale jejich množství se zejména v případě mladé generace snižuje. Vyplývá to z průzkumu státní sociologické společnosti VCIOM, o němž informovala agentura Interfax. Islám v Rusku vyznává podle průzkumu pět procent lidí, ke katolíkům či protestantům se hlásí jedno procento.

Bezvěrců je 15 procent, ale mezi mladými lidmi do 24 let je to 37 procent, uvádí Interfax. Podle sociologa Kirilla Rodina je tento trend stále patrnější, lze prý hovořit o "krizi víry", která se týká zejména pravoslavné církve. "Nové pokolení vyznávající digitální technologie se stále víc přiklání k ateismu, v případě pravoslaví jde až o trojnásobný počet lidí ve srovnání se staršími generacemi," řekl Rodin.

V Rusku se nemálo lidí označuje za věřící, k žádnému náboženství se ale nehlásí. Podle průzkumu VCIOM je to zhruba šest procent lidí, úřední statistiky ale hovoří až o čtvrtině.

Pravoslaví se v Rusku po pádu komunismu stalo prakticky státním náboženstvím. Vliv pravoslavné církve i díky podpoře Kremlu výrazně stoupl, výjimečné nejsou ani zásahy církve do politického života země. Tolerance k jinému vyznání naopak postupně klesá. Náboženskou společnost Svědkové Jehovovi, povolenou po pádu komunismu v roce 1991, postavily například ruské úřady před dvěma lety znovu mimo zákon.