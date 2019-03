Homosexuálové jsou nemocní, je třeba je vyléčit, tvrdí politička

Ruská politička Tamara Pletnyová, která sedí v čele parlamentního výboru pro rodinné a dětské záležitosti, prohlásila, že homosexuálové jsou "nemocní lidé, kteří musí být vyléčeni." Řekla to v úterním rozhovoru pro televizní stanici První kanál. Informoval o tom server rozhlasové stanice Svobodná Evropa.

Moderátor se političky zeptal, zdali by podpořila zákon o trestním stíhání homosexuálů. "Za co je stíhat? Jsou nemocní. Je třeba je vyléčit. Považuji je za nemocné," odpověděla předsedkyně výboru pro rodinné a dětské záležitosti. Mimo jiné také zmínila slavného hudebního skladatele Petra Iljiče Čajkovského, který byl podle ní rovněž gay, ale "vždy to skrýval a styděl se za to".

V Rusku platí od roku 2013 zákon, který v zemi zakazuje šíření "propagandy" gayů a leseb. Zákonodárci odůvodnili zákon tím, že chrání a hájí před dětmi základní rodinné hodnoty. Různé aktivistické skupiny bojující za práva LGBTQ komunity však uvádí, že to jen zesílilo nenávist vůči těmto lidem a ve skutečnosti mělo přesně opačný dopad, než politici tvrdili.

"Důkazy, které v naší zprávě máme, ukazují na to, že zákon ve skutečnosti zničil některé dětské životy," řekl Kyle Knight, výzkumník z celosvětové organizace Human Rights Watch.

Pletnyová zaplnila novinové titulky i před loňským mistrovstvím světa ve fotbale, které hostilo právě Rusko. Veřejně apelovala na ženy, aby během turnaje neměly sex s cizinci, a pokud by náhodou některá otěhotněla, tak by bylo lepší, "kdyby otec dítěte byl stejné rasy".