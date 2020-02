Kreml uspořádá soutěž o zvolení do dolní komory parlamentu

Kreml pro zájemce o zvolení do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, uspořádá soutěž nazvanou Vůdci Ruska. Ze zájemců organizátoři vyberou 70 až 80 osob vhodných pro práci v zákonodárném orgánu, napsal list Vedomosti. Projekt je šit na míru lidem, kteří by si přáli zúčastnit se parlamentních voleb v příštím roce, uvedl během prezentace pro novináře první zástupce šéfa kanceláře ruského prezidenta Sergej Kirijenko.

Přihlášky do soutěže už začal Kreml přijímat. Podmínkou je ruské občanství, čistý trestní rejstřík a věk od 21 do 55 let. Registrace účastníků má pokračovat do půli března, v dubnu se počítá se semifinále a finále přijde na řadu v květnu.

Ještě dříve ale účastníci budou muset "dálkově" zvládnout testy, než při osobních pohovorech přijde řeč na "sociální intelekt" a umění jednat s lidmi. Z finále vzejde 70 až 80 adeptů na příští poslance, pro které Kreml zorganizuje školení ve své Vysoké škole státního řízení. V této instituci se učí hlavně adepti na gubernátory. Na přípravě budoucích zákonodárců se má podílet i tucet stávajících poslanců, včetně známých politiků, předáků poslaneckých klubů a místopředsedů dumy.

"Přispějeme k profesionalitě a kvalifikovanosti lidí, kteří se pak sami rozhodnou, zda půjdou do voleb," řekl Kirijenko. V soutěži podle něj nemají hrát žádnou roli politické názory, ale schopnosti a znalosti. Zvolení do parlamentu sice soutěž zaručit nemůže, ale podle organizátorů určitě účastníkům zajistí, že o ně bude zájem.

Na otázku deníku, zda se zúčastnit smějí i opoziční politici, kteří naposledy nebyli ani připuštěni k moskevským volbám, organizátoři uvedli, že žádná omezení z hlediska politických názorů nejsou, ale požaduje se nevyjadřovat názory odporující ruským zákonům.

Předloni se do soutěže Vůdci Ruska, určené mladým manažerům, přihlásilo 227 tisíc lidí. Každý ze tří stovek finalistů dostal grant ve výši jednoho milionu rublů (asi 360 tisíc korun) na vzdělávání.