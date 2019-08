Lukašenko by rád otevřel novou kapitolu vztahů s USA

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko, považovaný za blízkého spojence Ruska, ve čtvrtek navrhl "otevřít novou kapitolu" ve vztazích se Spojenými státy. Prohlásil to při setkání poradcem amerického prezidenta pro národní bezpečnost Johnem Boltonem, který do Minsku přiletěl na návštěvu. Bolton podle běloruských médií ocenil možnost projednat regionální bezpečnost a dvoustrannou spolupráci.

"Od chvíle, kdy se naše vztahy s USA zhoršily, jsme neustále navrhovali uzavřít tuto nedobrou kapitolu a začít naše vztahy na čistém listu," citoval Lukašenka nezávislý server Tut.by.

Současně vybídl Boltona zhodnotit všechny bilaterální otázky otevřeně, "dokonce přátelsky", i kdyby to mělo být pro Bělorusko nepříjemné. Za sebe přislíbil, že "otevřeně a poctivě" řekne vše, co rozvoj spolupráce vyžaduje, i když to možná nebude příjemné pro Ameriku.

Lukašenko zdůraznil, že "tak vynikající vysoce postavenou osobu (z USA) jsme v Bělorusku dávno neměli", a Boltonovu návštěvu označil za "historickou".

"Spojené státy velice zajímají lidská práva a nešíření zbraní (hromadného ničení). V tom musíme být krajně otevření. Ale myslím, že jsme s to nalézt společný jazyk," uvedl Trumpův poradce. "Historie postupuje. Uplynulo mnoho času od rozpadu Sovětského svazu a geopolitická situace se změnila. Mění se i ve chvíli, kdy spolu mluvíme," poznamenal.

Autoritářský běloruský prezident byl dlouho považován za posledního diktátora Evropy, ale jeho snaha zprostředkovat mír mezi ukrajinskou vládou a donbaskými separatisty mu vylepšila pověst. V reakci na postupné propouštění běloruských politických vězňů Západ postupně uvolnil sankce vyhlášené proti Minsku a Bělorusko se vymaňuje z diplomatické izolace.

Bolton před Běloruskem navštívil Ukrajinu a Moldavsko.