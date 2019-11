Přední ruský humorista si utahoval z Putina

Ruský humorista a moderátor Maxim Galkin, v pořadí pátý manžel stálice ruského popu Ally Pugačovové, se stal novým hrdinou ruského internetu a "vůdcem opozice"díky svým nejnovějším komentářům věnovaným poměrům za prezidenta Vladimira Putina. Ty prý připomínají sovětské doby, ale v horším vydání.

"Celou dobu nám (státní televize) vykládají o Ukrajině. Řekněte ale taky něco o nás! Mám z toho dojem, že u nás je všechno v pořádku, a tak nezbývá než jen pomáhat Ukrajincům," zažertoval Galkin k pobavení publika v Novosibirsku. "Máme cenzuru, z obrazovky se nesmí říct vše. Chápu, situace je složitá. Kdypak ale byla jednoduchá? Koneckonců Západ na nás uvalil sankce. A naše vláda v boji s proklatým Západem také uvalila sankce - a taky na nás!"

Galkin sice není prvním ruským humoristou žertujícím na účet režimu, na rozdíl od svých předchůdců je ale považován za součást hlavního proudu ruské zábavy. Většina Rusů zná Galkina právě z obrazovek státních televizí. Nejnovější vystoupení sice tyto televizní stanice nevysílaly, nicméně na internetu Galkin získal miliony diváků.

Zaujala mimo jiné jeho ironická chvála na adresu Putina: "Je to chlapík, už je dvacet let u moci, už Brežněva předehnal. U nás si hodně lidí myslí, že sama funkce se jmenuje Putin." Jindy ovšem láteří: "Z otroctví se nikdy nedostaneme: za cara byl car, za komunistů generální tajemník, což byl vlastně zase car, pak jsme trošku zakolísali za (Putinova předchůdce) Jelcina, a pak jsme získali dalšího cara."

"Putin se s námi nudí. Nudíme ho, máme problémy, malé penze, ale on žije v jiném světě, už Mars v duchu kolonizuje. A my si tady stěžujeme, jak máme žít. No, vydržte, utáhněte si opasek: někdo v pase, někdo kolem krku..."

"Navalnyj, co to je za opozici? Celou dobu sedí, ani ho není vidět," žertoval Galkin i na adresu často vězněného opozičního předáka Alexeje Navalného, kterého státní média důsledně opomíjejí.

"Maxim Galkin se určitě chystá buď na změnu režimu, anebo ke změně země," poznamenal z exilu někdejší nejbohatší Rus a později nejznámější ruský vězeň Michail Chodorkovskij. "Dřív režim kritizovali a posmívali se mu vzácní opozičníci, pak hudebníci z undergroundu a moderní umělci, pak rapeři a herci a teď došlo i na hlavní proud," usoudil jiný uživatel twitteru.