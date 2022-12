Putin pozval čínského prezidenta na návštěvu do Moskvy, očekává ho prý na jaře.

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek pozval na státní návštěvu do Moskvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Návštěva by se podle Putina mohla uskutečnit na jaře. Šéf Kremlu podle agentury TASS během pátečního telefonátu chválil stav rusko-čínských vztahů a prohlásil, že jsou nyní nejlepší za celou historii.

"Těšíme se ... milý příteli, na setkání s vámi během vaší státní návštěvy v Moskvě na jaře příštího roku," citovala ruská tisková agentura Putina.

Pokud by čínský prezident do ruské metropole skutečně přicestoval, dal by tím Peking veřejně najevo podporu Ruska, které vede válku na Ukrajině, podotkla agentura Reuters. Čína ruskou agresi na Ukrajině neodsoudila, ale vyzvala k mírovému řešení konfliktu. Čína se také podle Reuters vyhýbá takové podpoře Ruska, která by mohla vést k přijetí protičínských sankcí západními zeměmi.

Během telefonátu, který podle Reuters trval asi osm minut, Putin vyzdvihoval důležitost rusko-čínských vztahů. "Tyto kontakty jsou nejlepší za celou historii a jsou příkladem spolupráce velkých mocností v 21. století," citovala Putina agentura TASS.

Ruský lídr v pátek kromě toho svému čínskému protějšku sdělil, že má zájem o posílení vojenské spolupráce, a že Rusko v nadcházejícím roce zvýší dodávky plynu do Číny.