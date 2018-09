Rozruch ve Světové antidopingové agentuře. Šéfka oznámila odchod

Olympijská vítězka v běhu na lyžích a hlasitá bojovnice proti dopingu Beckie Scottová odstoupila na protest z komise Světové antidopingové agentury (WADA), jež navrhla zrušit suspendaci Ruské antidopingové agentury (RUSADA). Páteční doporučení komise uznat po tříletém zastavení činnosti RUSADA vyvolalo ve světě sportu vlnu kritiky. Výkonný výbor WADA bude o návrhu šestičlenné komise hlasovat ve čtvrtek.

Scottová potvrdila svůj odchod agentuře AP bez dalších podrobností. Předpokládá se, že bývalá kanadská běžkyně na lyžích na funkci rezignovala právě kvůli doporučení komise zrušit suspendaci RUSADA. Scottová dlouhodobě kritizuje podle ní příliš mírný postup funkcionářů při řešení ruského dopingového skandálu.

Kritikům doporučení komise WADA se nelíbí především to, že světová agentura zmírnila požadavek, aby ruská strana uznala výsledky vyšetřování Richarda McLarena, jež odhalilo státem řízený doping v ruském sportu. Místo toho WADA vyzvala Rusko, aby akceptovala Schmidovu komisi, ustanovenou Mezinárodním olympijským výborem, jejíž závěry co se týče zapojení vlády do dopingového programu v zemi nebyly tak striktní.

Rusko zároveň slíbilo, že umožní WADA přístup k datům a dopingovým vzorkům, neudalo však konkrétní časový rámec.

Po pátečním doporučení se světová agentura ocitla pod palbou kritiky od dlouhodobých bojovníků proti dopingu. Ti jí mimo jiné vyčítají nedostatečnou transparentnost. WADA v sobotu reagovala tím, že zveřejnila šest dopisů dokumentujících vyjednávání mezi komisí, šéfy WADA a ruskou stranou.

