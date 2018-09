Ruská Státní duma schválila důchodovou reformu

Státní duma, dolní komora ruského parlamentu, ve třetím, závěrečném čtení schválila návrh zákona o důchodové reformě, který v Rusku zvyšuje hranici penzijního věku. Schválená verze přihlíží k doporučením prezidenta Vladimira Putina, který navrhl původní znění zmírnit. Počátkem října bude o reformě hlasovat horní parlamentní komora, poslední slovo bude mít Putin.

Původní vládní návrh počítal s tím, že penzijní věk žen se zvýší z nynějších 55 na 63 let. Putin, který před lety zvyšování důchodového věku výslovně vyloučil, ve snaze zmírnit jeho dopady navrhl stanovit hranici o tři roky nižší, tedy 60 let. Návrh důchodového věku mužů ve výši 65 let místo dosavadních 60 se nezměnil.

Reforma penzí, první v Rusku za téměř 100 let, vyvolala masové protesty a vedla ke snížení popularity kremelské strany Jednotné Rusko i samotného Putina. Státní duma se proto rozhodla vyřídit parlamentní procedury co nejrychleji, ve druhém čtení schválili poslanci návrh ve středu. V hlasování zákon podpořilo 332 poslanců, 83 zastupitelů hlasovalo proti.

Problémy při říjnovém hlasování v horní komoře se nečekají, zákon nepochybně podepíše i Putin. S náběhem reformy se počítá postupně, proces rozpočítaný na 15 let má začít příští rok.

Průměrný důchod Rusů činí letos 14.100 rublů (asi 4935 korun), valná část důchodců má však penzi nižší. Podle posledních průzkumů veřejného mínění se proti důchodové reformě staví 75 procent Rusů, schvaluje ji jen kolem deseti procent dotázaných.

Nepopulární reforma byla důvodem porážky několika kandidátů Jednotného Ruska v nedávných gubernátorských volbách. Podepsala se i na propadu popularity prezidenta, která v srpnu klesla na 62 procent proti 72 procentům v červnu, kdy vláda s návrhem přišla.