Ruské zdravotnictví je v troskách, stěžovala si dívka. Po roce umřela

V moskevské nemocnici podlehla rakovině pětadvacetiletá Darja Starikovová, která se stala známou po celém Rusku. Loni v létě si totiž v přímém televizním přenosu postěžovala prezidentu Vladimiru Putinovi na nedostupnost léčby v celé oblasti na severu evropského Ruska. O Darjině úmrtí informovala agentura TASS i další média.

"Prosím ne pro sebe, ale pro ostatní obyvatele, kterým ještě lze pomoci - pomozte," apelovala mladá žena loni v létě na šéfa státu. "Nutně potřebujeme, aby se v našem městě vše obnovilo," dodala.

"Darja vyprávěla, že v regionu chybí kvalitní lékařská péče, a tak jí příliš pozdě zjistili smrtelnou diagnózu. V jejím rodném městě Apatity (u Murmanska) zavřeli nemocnici a lidé musejí jezdit jinam. K těm, kteří se nedokážou dopravit k lékaři sami, sanitka nepřijede. Se slzami v očích říkala, že je jí 24 let a má malé dítě. Chtěla by ho vidět jít do školy, vystudovat, zamilovat se. Třeba ji bylo možné zachránit, ale příliš dlouho ji léčili nesprávně. Když zjistili strašnou diagnózu, čas už byl promeškán," napsal list Moskovskij komsomolec.

Darjin příběh dojal i Putina. Emotivně vyprávěl, že podobné neštěstí postihlo i jeho otce, ale toho se ještě podařilo zachránit. Chápe však zoufalství člověka nemocného rakovinou, který ztrácí naději kvůli promarněnému času. "Pokud jde o celkovou situaci, hlavní úkol ve zdravotnictví je zajistit dostupnost lékařské péče," prohlásil prezident. Slíbil, že osobně zjistí, proč ve městě s 55 tisíci obyvateli uzavřeli nemocnici. "Buď bude třeba postavit novou nebo obnovit starou," řekl.

Reakce, jak už to v takových případech v Rusku bývá, byla podle deníku blesková: vzápětí začalo trestní stíhání kvůli poskytnutí nekvalitní lékařské péče. Primář nemocnice, kde stanovili chybnou diagnózu, byl podle médií vyhozen či přinejmenším sesazen a Darju převzali do péče nejlepší moskevští specialisté. Ani ti ji však nedokázali zachránit.

Experti podle listu pokládají Darjin příběh za součást systémového problému, který hrozí celé zemi: Darja se stala "obětí optimalizace" ruského zdravotnictví, která podle názoru tří čtvrtin dotázaných zdravotníků znamenala pro obyvatele zhoršení dostupnosti lékařské péče.

Starosta Apatitů agentuře TASS řekl, že město vypraví Darje důstojný pohřeb. Radnice se rovněž postarala, aby sedmiletou Darjinu dceru, která bude dostávat sirotčí penzi, svěřili do péče tetě. Pomoc slíbil také gubernátor Murmanské oblasti, další úřady a místní firmy.