Stav desetiměsíčního Váni, který přežil pád domu, se zlepšil

Stav desetiměsíčního chlapce Váni, kterého našli ruští záchranáři pod troskami zřícené části domu v uralském Magnitogorsku, se výrazně zlepšil. S odvoláním na ministryni zdravotnictví Veroniku Skvorcovovou to uvedl server Newsru.com.

Chlapec, který pod troskami a za silného mrazu přežil více než 30 hodin, byl na Nový rok v kritickém stavu letecky přepraven z Magnitogorsku do Moskvy, kde byl hospitalizován v Institutu dětské chirurgie. Podle ministryně je štěstí, že k dispozici byl vhodný civilní spoj, takže byl chlapec do dvou hodin v nejlepším ruském centru lékařské péče o děti.

"K dnešnímu dni se dá říci, že to dítě je na tom podstatně lépe. Samo dýchá, aktivně reaguje, komunikuje s matkou," uvedla ministryně. Kojenec podle ní opět získal ztracený hlas a občas se rozpláče. "To je velmi dobrý příznak," poznamenala. "To nejhorší má už za sebou. Dá se říci, že dítě přežilo a jeho stav se zlepšuje," zdůraznila Skvorcovová.

Chlapcova matka se podle ministryně ještě psychicky nevzpamatovala, stále se o chlapce bojí, ale je ráda, že se jeho stav zlepšuje. "Byl to skutečně novoroční zázrak, že se jej podařilo zachránit," prohlásila ministryně.

"Jeho současný stav je takový malý dárek rodičům a nám všem k Vánocům," poznamenal Leonid Rošel, šéf Institutu dětské chirurgie, kde je chlapec hospitalizován. Dodal, že chlapec nejprve nebyl s to sám dýchat, selhávaly mu ledviny, nemohl jíst a měl mnoho dalších problémů. Potrvá ale podle něj měsíce, než se chlapec úplně "postaví na nohy".

Zatímco dříve lékaři zvažovali, zda dítě vůbec přežije, teď je řeč o následcích. Zejména pokud jde o Váňovu pravou nohu, která byla zlomená a vážně omrzlá.

Jeden ze vchodů do domu v Magnitogorsku, ležícím na předělu evropského a asijského Ruska, se po výbuchu plynu 31. prosince zhroutil. V prvních hodinách po neštěstí se záchranářům podařilo zachránit 18 lidí, dalších šest pak při rozebírání trosek. Neštěstí si podle úřadů vyžádalo 39 obětí na životech.

Neštěstí podle serveru Gazeta.ru přežila i celá Váňova rodina: matka se starším tříletým synem se sama dostala z trosek domu, zatímco otec byl na noční směně, protože v ten den jej v práci požádali, aby zaskočil za kolegu. Samotného hošíka nejspíš zachránilo to, že byl teple zabalen v kolébce.