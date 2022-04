V Rusku vězněného Američana Reeda převezli na zdravotnické oddělení

Bývalý příslušník americké námořní pěchoty Trevor Reed, který si v Rusku odpykává devítiletý trest vězení za údajné ohrožování policistů, byl přemístěn do vězeňského zdravotnického zařízení. Stalo se tak poté, co vyhlásil protestní hladovku, uvedla v pondělí agentura TASS s odvoláním na Američanovu advokátku. Ruské tiskové agentury později uvedly, že hladovku mezitím ukončil.

Reed vyhlásil hladovku v ruském vězení ke konci března. Ruská federální vězeňská služba tehdy agentuře Reuters sdělila, že tak učinil, "protože nesouhlasí s trestem, který mu uložila kárná komise zařízení s ohledem na okolnosti přestupku a předchozí chování". O jaký trest nebo přestupek se jednalo, neupřesnila.

Reedovi rodiče minulý týden uvedli, že jejich syn zahájil hladovku na protest proti tomu, že byl umístěn na samotku a nebyla mu poskytnuta řádná zdravotní péče navzdory obavám, že se nakazil tuberkulózou (TBC).

Rodiče třicetiletého studenta z Texasu vyjádřili o jeho zdraví obavy a tvrdili, že ho nikdo netestoval a nedostalo se mu adekvátní lékařské péče navzdory jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu.

Vězeňská služba tehdy popřela, že by byl v kontaktu s kýmkoliv nakaženým TBC, a prohlásila, že opakované testy u něj tuto nemoc neprokázaly. Nyní sdělila, že byl na svou žádost přemístěn do zdravotnického vězeňského zařízení a v pátek hladovku ukončil. Jeho zdravotní stav označila jako "uspokojivý". Reedovi advokáti doplnili, že hladovku ukončil poté, co ho vyšetřili lékaři.

Odsouzený Američan vyhlásil protestní hladovku poprvé už loni na podzim, po necelém týdnu ji ukončil.

Ruský soud Reeda odsoudil za ohrožování života dvou moskevských policistů, když se předloni v ruské metropoli během návštěvy země opil. Univerzitní student z Texasu a bývalý člen námořní pěchoty obvinění odmítl a prohlásil, že byl odsouzen z "jasně politických" důvodů. Washington označil soudní proces za "absurdní divadlo".