Vůdce Hizballáhu: Válka v Sýrii skončí do dvou let

Válka v Sýrii, která trvá už sedmým rokem, by mohla skončit už za rok a nejpozději do dvou let. Řekl v rozhovoru pro libanonskou proíránskou televizní stanici Al-Majádín vůdce libanonského šíitského hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh.

Nasralláh zároveň uvedl, že izraelské nálety na pozice Hizballáhu v Sýrii nezastaví dodávky zbraní skupině.

Hizballáh a další ozbrojené skupiny podporované Íránem v syrském konfliktu stojí na straně syrského prezidenta Bašára Asada. Izrael se do bojů v Sýrii výrazně nezapojil. Podnikl však několik náletů na Hizballáh, který považuje za nepřítele.

Hizballáh je v USA na seznamu teroristických organizací a jeho podpora je trestná. Evropská unie za teroristickou organizaci považuje vojenské křídlo tohoto hnutí.