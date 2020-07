Zelenskyj vyhověl teroristovi, aby zachránil rukojmé, teď je za to kritizován

Na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se snesla kritika poté, co vyplnil požadavek ozbrojeného únosce, který v úterý několik hodin držel jako rukojmí cestující z autobusu v ukrajinském Lucku. Muž, jenž při vyjednávání ustavičně opakoval, že není spokojený se systémem v zemi, vznesl na ukrajinské představitele různé požadavky. Zelenského vyzval, aby natočil video, ve kterém by všem doporučil zhlédnutí filmu Pozemšťané amerického režiséra Shauna Monsona, což prezident udělal.

Ani ne hodinu poté, co Zelenskyj na žádost únosce Maxima Krivoše umístil na svůj facebookový účet video, na kterém říká "Všichni by se měli podívat na film Pozemšťané z roku 2005", se útočník vzdal, a rukojmí tak byli zachráněni. Zelenskyj se však za to, že porušil nepsané pravidlo a muži označovanému v médiích za teroristu vyhověl, stal terčem kritiky.

Prezident se brání tím, že dosáhl kýženého výsledku a všichni zajatci přežili. Podle serveru Meduza se ale mnozí ztotožňují s názorem novináře, který napsal, že Zelenskyj svým činem ve skutečnosti nezachránil dvacet životů, ale naopak ohrozil na životě neznámý počet lidí. Teroristům a únoscům dal na srozuměnou, že pokud budou dostatečně dlouho opakovat své požadavky, nakonec jim bude vyhověno.

Krivoš prezidenta na rozdíl od ostatních ocenil

Maxim Krivoš u soudu, který jej vzal do vazby, ocenil prezidenta jako jediného člověka, který byl ochoten něco podniknout "kvůli záchraně života lidí" poté, co podle něj devět hodin "nikdo ani nehnul prstem".

"Jedině Zelenskyj mi zavolal. Promluvili jsme si a potom jsem propustil lidi," řekl Krivoš podle listu Ukrajinska pravda s tím, že další podrobnosti o telefonátu s hlavou státu prozradí až na konec procesu. Únos autobusu plného lidí pokládal ze jedinou účinnou metodu vůči státu, který se mu jeví "hlavním teroristou" a který "rozumí jen síle". Ujišťoval, že celou akci vymyslel sám a neměl žádné společníky. Odmítl ale odpovědět na otázku, odkud si opatřil zbraně.

Dokumentární film Pozemšťané odsuzuje násilí páchané lidmi na zvířatech. Mnoho záběrů ve filmu, které podle médií dokážou člověka přesvědčit o tom, aby se stal vegetariánem, bylo natočeno skrytou kamerou. Pokud chtěl Krivoš film v ruskojazyčných zemích zviditelnit, dosáhl svého. Server Meduza uvádí, že na stránce KinoPoisk, což je největší ruský portál o kinematografii, byli Pozemšťané ve středu, tedy druhý den po incidentu, nejhledanějším snímkem.

Tvůrci filmu se podle listu Ukrajinska pravda od únosce v Lucku distancovali a ujistili, že Pozemšťané neschvalují a nepodporují teroristické metody. Soucítí se všemi lidmi, kteří trpěli během této zkoušky, jakož i s úřady, které se postaraly o to, že nikdo nepřišel o život. "Musíme postupovat kupředu bez násilí," zdůraznili.

Doporučení filmu nebyl jediný z originálních požadavků recidivisty, který se při úterních vyjednáváních původně představil pod pseudonymem Maxim Špatný. Útočník také vyzval politické představitele včetně Zelenského, aby natočili video, ve kterém by řekli, že jsou "teroristy zákona". U soudu Krivoš vysvětloval, že pseudonym Špatný si vybral proto, aby mu nevytýkali, že se dělá lepším než ostatní.