Rusko pokutuje, statisíce žádá od Redditu i Wikipedie

Rusko udělilo pokutu sociální síti Reddit za to, že odmítla smazat podle Moskvy falešné informace o ruském válečném tažení na Ukrajině. S odkazem na moskevský soud o tom dnes informovala agentura TASS. Je to poprvé, co podobnou pokutu soud udělil Redditu, který se tak připojil k řadě dalších internetových společností včetně provozovatele internetové encyklopedie Wikipedia, streamovací služby Twitch nebo společnosti Google, píše agentura Reuters. Agentura TASS následně uvedla, že moskevský soud opět potrestal právě i provozovatele Wikipedie, dostal pokutu dva miliony rublů (asi 452.000 korun).

Pokuta pro Reddit činí rovněž dva miliony rublů. Rusko loni v souvislosti s invazí na Ukrajinu přijalo zákon, který prakticky zakazuje zveřejnění jiných než oficiálních informací o válce v sousední zemi a o tamním působení ruských ozbrojených sil.

Americká sociální síť Reddit funguje jako diskusní fórum a platforma pro nahrávaní obsahu včetně fotek, videí či textu. Jde o jednu z nejpopulárnějších sociálních sítí ve Spojených státech i ve světě, v dubnu letošního roku stránka zaznamenala na 1,7 miliardy přístupů.

Agentura TASS s odvoláním na svého zpravodaje v soudní síni informovala i o další pokutě pro americkou neziskovou společnost Wikimedia Foundation, která provozuje internetovou encyklopedii Wikipedia. Pokutu opět dostala za to, že odmítla odstranit články s podle Moskvy nepravdivými informacemi o ruské speciální vojenské operaci na Ukrajině. Tak Rusko nazývá invazi, kterou loni v únoru zahájila na Ukrajině.

Společnost dostala podobnou pokutu již po několikáté, například letos v dubnu, v únoru či loni v listopadu. Encyklopedie se brání, že sporná hesla jsou řádně a důvěryhodně ozdrojovaná a odpovídají standardům.