Ruský soud v Abakanu na Sibiři poslal na osm let a jeden měsíc do vězeňského tábora jednašedesátiletého Igora Pokusina, kterého uznal vinným z přípravy vlastizrady, uvedl dnes na svém ruskojazyčném webu server BBC News. Obžaloba žádala o rok nižší trest, obhajoba přislíbila, že se odvolá.

Pokusin, který se narodil v Oděse na jihu Ukrajiny, ale žije v Rusku, i v penzi pokračoval v práci civilního pilota. Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se postavil proti válce a chtěl se vrátit do vlasti. O svém záměru diskutoval se známými. Podle verze ruských tajných služeb se penzista chtěl přidat k ukrajinským ozbrojeným silám, aby "s využitím svých zkušeností bojoval v letectvu proti ruským vojskům".

Penzista byl stíhán už předloni na jaře, kdy krátce po vypuknutí války polil žlutou a modrou barvou billboard s písmenem Z, symbolem ruské invaze na Ukrajinu, a na stěnu muzea v Abakanu napsal "Sláva Ukrajině". V prosinci téhož roku jej odsoudili k půl roku za mřížemi. Den po vynesení rozsudku jej agenti tajné policie znovu zatkli a obvinili z vlastizrady.

Pokusin se před kamerou na místním oddělení FSB, nástupkyně sovětské tajné policie KGB, přiznal, že chtěl pomáhat své vlasti a čelit speciální vojenské operaci, jak Moskva nazývá válku, kterou rozpoutala předloni v únoru proti Ukrajině. V tu chvíli byl však zatčen. Ve výpovědi uvedl, že lituje toho, co spáchal, a nehodlá to zopakovat až do uzavření míru mezi oběma zeměmi.

Ochránci lidských práv předpokládají, že zadržený byl k přiznání donucen mučením. Pokusinovi přátelé a manželka tvrdí, že penzista bojovat proti Rusku nemohl, protože má dva umělé klouby a v srdci stent, tedy pružinku ve věnčité tepně.

Trest si má podle rozhodnutí abakanského soudu odpykat Pokusin v trestanecké kolonii s přísným režimem.

Ruské soudy jen loni soudily přinejmenším 70 případů vlastizrady, což je historické maximum, upozornili na konci prosince ochránci lidských práv z nevládní organizace Pervyj otdel. V 37 případech už soudci vynesli rozsudky, ve všech případech byli obžalovaní shledáni vinnými. V některých případech stačil k odsouzení pouhý měsíc od předložení případu soudu až po vynesení verdiktu.

FSB dnes také informovala o zadržení nejmenovaného obyvatele Chabarovska na ruském Dálném východě, který podle vyšetřovatelů tajné služby předával ukrajinské vojenské rozvědce údaje o účastnících války proti Ukrajině a chystal se likvidovat vojáky posádek v Chabarovském kraji. V okupovaném východoukrajinském Luhansku agenti FSB podle agentury TASS zadrželi Ukrajinku, která předávala Ukrajincům informace o ruských vojácích a dislokaci vojenské techniky.