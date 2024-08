Slovenský politik Kuffa přerušil divadelní představení, mluvil o perverznosti

Náměstek slovenského ministra životního prostředí Štefan Kuffa v neděli přerušil divadelní představení Národního divadla Košice v jedné z vesnic na východním Slovensku. Uvedla to herečka Ľuba Blaškovičová, která v představení hraje, a také novinář Lukáš Marhefka, jenž byl na akci jako divák.

Kuffa v reakci tvrdil, že tam byl promítán perverzní film a že byl spolu s kolegou napaden. Ministryně kultury Martina Šimkovičová se Kuffy zastala a poukázala na podezření, že při představení došlo k ohrožení mravní výchovy mládeže.

Divadlo hrálo inscenaci irské autorky Elaine Murphyové Moje baby, která je v Česku uváděna pod titulem Tři holky jako květ. Představení o třech generacích žen a o jednom roce jejich života je podle divadla nejlepší irskou hrou let 2008 i 2009.

"Cenzor, státní tajemník Kuffa zasáhl - přímo vstoupil - do představení, zastavil ho a vyháněl diváky... představení bylo přerušeno... spor mezi ním a diváky...," napsala Blaškovičová.

"Začal určovat, pro koho je představení vhodné, pro koho vhodné není, kdo by tam měl zůstat sedět a kdo by tam sedět neměl. Svévolně přerušil vystoupení herečky," uvedl Marhefka k incidentu ve vesnici Malá Franková. Dodal, že Kuffa nechtěl opustit prostor až do doby, než ho vyvedl starosta.

"Měli jsme hezký večer, byla tam folklórní akce, svatá mše. Na závěr byl puštěn perverzní film, v jevišti byly malé děti. Upozornil jsem, že to nemají pouštět, že je to nevhodné. Vyzval jsem rodiče, aby děti poslali pryč. Byli jsme napadeni tyčemi," tvrdil Kuffa. Podle něj byli útočníky herci či kulisáci z divadla.

Divadlo se ohradilo vůči zásahům do umělecké tvorby. "Národní divadlo Košice považuje situaci, která během představení v Malé Frankové vznikla, za nešťastnou, plně stojí za svými zaměstnanci a ohrazuje se vůči jakémukoliv zasahování do svobody umělecké tvorby a jejího zpřístupňování," uvedlo dnes divadlo.

Podle divadla se organizátoři festivalu, na kterém herci hráli, omluvili za to, že dopředu neinformovali o vhodnosti představení pouze pro dospělé. Národní divadlo dodalo, že vzniklá situace ovšem nikoho neopravňovala zasahovat do představení a vyhánět diváky. Divadlo má za to, že pokud měl Kuffa pochybnosti, měl na to upozornit organizátory.

Šimkovičová v reakci uvedla, že není přípustné, aby představení vhodné pro návštěvníky od věku 18 let bylo volně dostupné dětem a mladistvým. "Děti a mladí by měli být chráněni před nevhodným obsahem a před neustálým tlakem liberálně-progresivistické propagandy, která jim stůj co stůj tlačí do povědomí témata se sexuálním podtónem," napsala Šimkovičová na sociální síti. Podle ní představení není vhodné pro děti a mládež, a to kvůli sexuálním scénám, vulgarismům a monologům se sexuálním podtónem na úrovni třetí cenové skupiny.

Opoziční strany v reakci vyzvaly Kuffu k odstoupení nebo k jeho odvolání z vedení ministerstva životního prostředí. Například nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko ho označilo za inkvizitora.

Kuffa zastává silně konzervativní názory. V minulosti jako poslanec slovenské sněmovny vystupoval proti interrupcím a neúspěšně prosazoval návrh na zařazení umělého oplodnění mezi trestné činy. Spolu se svým synem Filipem, který je rovněž náměstkem na ministerstvu životního prostředí, a dalším synem Gregorem čelí obžalobě pro podezření z vyhrožování pracovníkovi jedné zemědělské společnosti.

Štefan Kuffa byl v loňských předčasných parlamentních volbách zvolen poslancem na kandidátní listině nacionalistické Slovenské národní strany (SNS). Ta po vstupu do vlády navrhla na ministryni kultury Šimkovičovou, která nyní čelí kritice umělců a opozice za odvolání ředitelů Slovenského národního divadla a Slovenské národní galerie. Šimkovičová stejně jako SNS vystupuje proti liberálům a tématům souvisejícím se sexuálními menšinami.

V minulosti byl Kuffa zvolen poslancem na kandidátní listině nyní opozičního hnutí Slovensko (dříve OLaNO) expremiéra Igora Matoviče a později na kandidátní listině krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS). V roce 2016 předseda LSNS a tehdejší hejtman Banskobystrického kraje Marian Kotleba nařídil předčasné ukončení divadelního představení z dílny menšího souboru, které se mu nelíbilo údajně kvůli neslušným výrazům.