Smrtelná agónie: takoví nenormální zabijáci

Pacienty přiváděl do stavu smrtelné agonie pomocí léků na srdce, aby se při jejich následné resuscitaci mohl blýsknout svými lékařskými dovednostmi. Často se mu to však nepovedlo. Německý ošetřovatel Niels Högel při tom zabil nejméně 87 lidí. Zařadil se tak mezi nejhorší sériové vrahy v dějinách lidstva, jakými jsou muži přezdívaní Doktor Smrt, Rostovský řezník či Andská zrůda.

Během Högelových služeb na klinikách, kde pracoval mezi lety 1999 a 2005, umíralo nezvykle mnoho pacientů. Počet zemřelých na jednotce intenzivní péče v nemocnicích v Oldenburgu, a posléze v Delmenhorstu, se za dobu jeho působení přibližně zdvojnásobil. Dlouhá léta to však nikomu nepřišlo divné. Dnes dvaačtyřicetiletý ošetřovatel své "záchranářské akce" prováděl bez povšimnutí až do června roku 2005, kdy ho jedna ze zdravotních sester viděla, jak pacientovi aplikuje lék, který vůbec neměl dostat. Upozornila na to své šéfy. Ti však neinformovali policii, nýbrž doporučili ošetřovatele jinému zaměstnavateli. Högel tím pádem stihl připravit o život přinejmenším ještě jednoho pacienta, než byl konečně zadržen.

Zločin z nudy

Högel byl v roce 2015 odsouzen na doživotí za dvě vraždy a dva pokusy o vraždu. Loni byl nově obžalován z usmrcení dalších 98 lidí. Vinu mu soud před dvěma týdny prokázal v 85 případech. Dohromady byl tedy usvědčen z 87 vražd. Sám se přiznal k polovině z nich. Na ty ostatní si prý nepamatuje. Připustil však, že je má také na svědomí. Není vyloučeno, že počet obětí byl ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, jelikož někteří zesnulí byli zpopelněni, takže nebylo možné řádně prověřit příčinu jejich úmrtí. "Připadal jsem si jako účetní smrti. Vaše počínání nelze pochopit," řekl Högelovi soudce Sebastian Bührmann s tím, že pokud by se v Německu tresty sčítaly, podobně jako v USA, vyfasoval by za své zločiny celkem 1275 let ve vězení.

Högel prý mnohdy přiváděl své pacienty do smrtelné agonie jen z nudy. Po každé vraždě si pak sliboval, že to bylo naposledy. Přestat však nedokázal. Podle soudního znalce je bývalý ošetřovatel příčetný, přestože vykazuje nápadné poruchy osobnosti, které ovšem nejsou tak výrazné, jako u duševně nemocných. Ve své závěrečné řeči Högel požádal pozůstalé o odpuštění, neboť si prý během procesu uvědomil, kolik nedozírného žalu jim svými hrůznými činy způsobil. "Každému z vás se chci upřímně omluvit," prohlásil nejhorší sériový vrah v dějinách poválečného Německa. Zemský soud v Oldenburgu konstatoval mimořádnou závažnost jeho viny, takže je téměř vyloučené, že by byl předčasně propuštěn po obvyklém přezkoumání případu po uplynutí patnácti let.

