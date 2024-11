Španělé vědí, co dělat při vlně veder, chybí ale osvěta u záplav, míní experti

Úterní bleskové záplavy na jihovýchodě Španělska způsobily tragédii nebývalých rozměrů a vyžádaly si životy více než dvou stovek lidí. Některá místní média v této souvislosti poukazují i na to, že mnoho Španělů neví, jak se v takových situacích chovat, ačkoli tyto extrémní jevy mohou být kvůli klimatické krizi stále častější.

"Učili nás, co máme dělat při požáru nebo jak se chránit za vlny veder. Stále ale mnozí nevědí, co dělat a nedělat u přívalových dešťů či povodní. A to, jak jsme nyní viděli, může vést k tragédiím," citoval deník El Periódico experta na komunikaci o klimatických změnách z madridské Nebrijovy univerzity Daniela Rodriga.

Podobně se vyjádřil i Sergio Delgado z civilní obrany regionu Katalánsko. "Stran povodní není dobrá osvěta. Spojujeme si je pouze s řekami, ale nevíme, co dělat u přívalových dešťů," řekl Delgado.

Na záběrech ze současných záplav, které nejvíce zasáhly Valencii, jsou vidět například mladí lidé prchající zatopenými ulicemi, jak se snaží ukrýt v autech, zatímco voda stoupá. To je ale velmi nebezpečné. Na fotografiích z těchto záplav jsou vidět stovky aut nahromaděných v ulicích, která smetla velká voda.

"Bylo to jako cunami, viděl jsem auta, jak je voda vynesla do prvního patra budov," popsal podle televize RTVE policista Iván García, který pomáhal ve valencijském městě Alfafar. Deník ABC napsal, že v jednom z nejhůře zasažených valencijských měst Paiporta, kde jsou desítky obětí, mnozí zemřeli, protože se snažili zachránit svá auta.

Odborníci citovaní deníkem El Periódico apelují i na posílení preventivních opatření proti událostem, jako jsou přívalové deště a povodně. "Mnozí se zlobí, když požadujeme zastavit některé činnosti, protože se domnívají, že to narušuje jejich životy," uvedl Santi Segalà z katalánského meteorologického střediska. V této souvislosti zmínil příklad Spojených států, kde jsou lidé zvyklí se evakuovat před příchody hurikánů.

"Je lepší přijmout preventivní opatření, i když se nakonec nic vážného nestane," řekl Delgado. Je podle něj třeba větší osvěta, aby se nestávaly takové případy jako nyní, kdy lidé za přívalových dešťů vycházeli ze svých domovů a snažili se ujet autem, zatímco voda už začala stoupat.

Začít se podle expertů musí ve školách. "Ve Středomoří jsou přívalové deště běžné a my víme, že se změnou klimatu budou tyto jevy stále běžnější a extrémnější. Proto je nepochopitelné, že školy neučí děti, jak se v těchto případech chovat," míní environmentální pedagog Sera Huertas. Například v jižní Itálii se podle něj děti odmalička učí, jak reagovat v případě zemětřesení. V Japonsku se ve školách mluví o tom, co dělat, když přijde tajfun. "Také ve Španělsku by se to samé mělo učit, a to pro případy všech klimatických jevů, jimž jsme vystaveni," dodal Huertas.

Ale nejen děti by měly dostat takové informace. "Potřebujeme informační kampaně zaměřené na dospělé, stejně jako se to dělá u příchodu vlny veder, a také pro skupiny, které jsou obzvláště zranitelné," uvedl Huertas.