Spojené státy a Jordánsko shodily z letadel další humanitární pomoc nad Gazou

Spojené státy společně s Jordánskem dnes nad Pásmem Gazy shodily další humanitární pomoc pro Palestince. S odvoláním na oznámení americké armády o tom informuje agentura Reuters.

Pomoc byla shozena z letadel pomocí padáků a obsahovala 11.500 porcí jídla, včetně těstovin, mouky, konzerv a rýže. Podle sdělení Pentagonu USA tento měsíc do Pásma Gazy z letadel shodily 135.000 porcí jídla.

Izraelská ofenziva v Pásmu Gazy vysídlila většinu z 2,3 milionu Palestinců žijících na tomto území a způsobila hlubokou humanitární krizi. Válkou zdecimována oblast se potýká s nedostatkem pitné vody, potravin a léků.

Americký prezident Joe Biden zároveň americké armádě nařídil, aby postavila dočasné přístavní molo, které umožní dopravit do Pásma Gazy pomoc po moři. Podle pátečního sdělení Pentagonu by zřízení takového přístavu mohlo trvat zhruba 60 dní. Organizace na ochranu lidských práv ale varují, že to je příliš dlouho a že Palestincům v oblasti hrozí hladomor.

Izrael ofenzivu v Pásmu Gazy zahájil po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října, kdy na izraelském území zahynulo 1200 lidí a dalších zhruba 250 osob zavlekli ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců na palestinské území. Při prvním a dosud jediném klidu zbraní v listopadu byla propuštěna přibližně polovina z nich. Od začátku války podle zdravotnických úřadů v Gaze ovládaných Hamásem zahynulo přes 31.000 Palestinců.